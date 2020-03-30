"Ни разу Аллой не назвал": Пугачева расплакалась на съемках

Алла Пугачева сильно увлеклась новым мужчиной. Однако выяснились неприятные подробности.

Марта Могилевская работала на телевидении и была знакома со многими знаменитостями. Например, знала певца Игоря Талькова. Однако он ей не нравился, потому что, по ее словам, всеми способами пытался попасть на экран. "Он мне и внешне был неприятен", – призналась в откровенном интервью Могилевская.

В свое время она отказала и Юрию Антонову, который ей, как она говорила, прохода не давал. "Не было у меня к Юре химии. Я говорю: "Юр, не нравишься ты мне. Ты охренительный композитор, здорово поешь, но не нравишься как мужик, и все!" Его это злило", – отметила Марта.

С Аллой Пугачевой они познакомились на съемках "Утренней почты". Марта сразу поняла, что у артистки непростой характер, и мало у кого из ее знакомых есть право на голос. К тому же, убеждена Могилевская, Пугачева – человек настроения.

Марта и Алла до определенного момента дружили. Могилевская снимала для Примадонны рекламу ее духов "Алла", несколько клипов, в том числе ролик на песню с Сергеем Челобановым "Незваный гость".

Кстати, именно Марта стала первым продюсером артиста. Кассету с его записями принес Аркадий Укупник. Могилевской понравилось услышанное, и она стала работать с Челобановым. Потом его пригласила к себе Пугачева. Марта не стала держать певца, посчитав, что Примадонна даст ему больше.

"Он меня Машей называл, так и ее – только Маша. Это, может быть, и была одна из причин, почему Алла Борисовна перестала со мной общаться. Ну, потому что она Чела очень любила, а тут я перед носом кручусь..." – пояснила Могилевская. По словам Марты, она видела, как Алла плакала на съемках того самого клипа, и предположила, что певица могла его ревновать.

Марта вспомнила, что, когда Алла расставалась с Сергеем, однажды пришла к ней в офис. Пугачева была неподалеку – монтировала "Рождественские встречи". Примадонна явилась с бутылкой шампанского и пригласила Могилевскую показать ей Челобанова. "Я говорю: "Алусь, а чего это он мой-то? Он твой". Она говорит: "Могилевская, он меня ни разу Аллой не назвал", – рассказала Марта.

Она заверила, что у них с Челобановым ничего не было. "В таких случаях говорят: даже за руку не держались", – цитирует Могилевскую "Собеседник".