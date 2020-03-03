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Солист Little Big рассказал о главном страхе перед "Евровидением"

Илья Прусикин. Фото: instagram.com/iliyaprusikin
Вокалист Little Big Илья Прусикин рассказал о своих эмоциях и ожиданиях после объявлении об участии группы в международном музыкальном конкурсе. Он признался, что надеется на поддержку  российских зрителей.  
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Музыкант отметил, что выбор Первого канала стал для участников коллектива неожиданностью. При этом, разумеется, они очень обрадовались.

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Однако затем, по словам солиста Little Big, им стало страшно. Ведь представлять Россию на "Евровидении" – огромная ответственность. "На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать", – цитирует Прусикина сайт "Комсомольская правда".

Со своей стороны артисты будут делать все, чтобы этого не произошло. В любом случае Little Big решили выложиться на сцене "Евровидения" на все сто процентов и "дать шоу".

Музыканты надеются на поддержку россиян. Однако относятся к этому спокойно, считая, что не имеют права навязываться. 

По словам Прусикина, Little Big никогда не подстраивались под кого бы то ни было. Поэтому на "Евровидении-2020" группа покажет то, что делала бы в России. Музыканты не намерены ловить или угадывать пожелания аудитории. "Мы покажем то, что делаем лучше всего. Будет весело!", – заверил исполнитель.

Вскоре петербургский коллектив Little Big представит песню, с которой поедет на музыкальный конкурс. Как писали "Дни.ру", ранее Сергей Лазарев оценил шансы коллектива на "Евровидении". Он считает выбор группы стратегически правильным.

Автор: 3 марта 2020, 11:15
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