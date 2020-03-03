Солист Little Big рассказал о главном страхе перед "Евровидением"

Вокалист Little Big Илья Прусикин рассказал о своих эмоциях и ожиданиях после объявлении об участии группы в международном музыкальном конкурсе. Он признался, что надеется на поддержку российских зрителей.



Музыкант отметил, что выбор Первого канала стал для участников коллектива неожиданностью. При этом, разумеется, они очень обрадовались.

Однако затем, по словам солиста Little Big, им стало страшно. Ведь представлять Россию на "Евровидении" – огромная ответственность. "На нас возложены огромные ожидания, мы боимся их не оправдать", – цитирует Прусикина сайт "Комсомольская правда".

Со своей стороны артисты будут делать все, чтобы этого не произошло. В любом случае Little Big решили выложиться на сцене "Евровидения" на все сто процентов и "дать шоу".

Музыканты надеются на поддержку россиян. Однако относятся к этому спокойно, считая, что не имеют права навязываться.

По словам Прусикина, Little Big никогда не подстраивались под кого бы то ни было. Поэтому на "Евровидении-2020" группа покажет то, что делала бы в России. Музыканты не намерены ловить или угадывать пожелания аудитории. "Мы покажем то, что делаем лучше всего. Будет весело!", – заверил исполнитель.

Вскоре петербургский коллектив Little Big представит песню, с которой поедет на музыкальный конкурс. Как писали "Дни.ру", ранее Сергей Лазарев оценил шансы коллектива на "Евровидении". Он считает выбор группы стратегически правильным.

