"Мы трясемся вместе": коронавирус заставил Виторгана принять кардинальные меры

Экс-супруг Ксении Собчак Максим Виторган забеспокоился о своем здоровье во время пандемии коронавируса. Актер решил взять себя в руки.

Последние месяцы жители планеты стали пристально следить за самочувствием, соблюдать гигиену... Люди не на шутку забеспокоились о здоровье. Звезды шоу-бизнеса, как и многие, ушли на карантин, чтобы не заразиться вирусом. К слову, недавно сообщалось о недомогании Максима Виторгана. У актера диагностировали пневмонию. Поклонники подумали, что он подцепил коронавирус, однако все обошлось. Спустя время Максим пошел на поправку и теперь решил серьезно взяться за свое здоровье.

В инстаграм-аккаунте Виторган рассказал, что бросает курить. "Мир трясет, и мы трясемся вместе с ним. А курить при тряске не очень", – пояснил актер. Также он будет соблюдать интервальное голодание. Максим будет есть всего два раза в день: утром и вечером.

Отметим, что после развода с Собчак Виторган стал выглядеть лучше. Актер заметно похудел, его чаще замечают в различных салонах красоты и клиниках. Вероятно, что мужчина хочет выглядеть под стать своей новой избраннице Нино Нинидзе, которая младше его почти на 20 лет.