Навке посоветовали обследоваться после контакта с заболевшим коронавирусом Лещенко

Фигуристка Татьяна Навка коротает время за просмотром сериалов. Тем временем звезду одолевают звонками журналисты. Спортсменка уверена, что этот ажиотаж из-за госпитализированного артиста Льва Лещенко.

Фигуристка и ее семья практически безвылазно сидят дома. Связанный с распространением коронавируса карантин высвободил в графике Татьяны Навки много времени, которое она с удовольствием тратит на просмотр теленовелл.

Так, например, фигуристка посмотрела сериал "Почему женщины убивают". Картину ей посоветовал поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.

"Такой легкий ироничный в начале, стильный, с юмором на протяжении всего сериала и в итоге сильная драма с глубоким смыслом, удивительно редкое сочетание воздушности и заземленности, оставляет необыкновенно интересное послевкусие!!! 😍 Браво сценаристам и режиссеру за крутой сценарий!!! 👏👏👏 Рекомендую! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала Навка в личном "Инстаграм".

После этого она сообщила, что ее телефон буквально раскалился от звонков журналистов. Звезда трубку не берет, однако уверена, что повышенный интерес к ее персоне связан с болезнью Льва Лещенко.

"Отвечаю всем и сразу: я не звезда эстрады, хотя и публичный человек; да, спасибо, я и моя семья, слава Богу, хорошо себя чувствуем, как и большинство адекватных людей, по возможности ограничили выход из дома, исключили лишнюю общественную активность. К чему и призываю окружающих. Все вместе, проявляя социальную ответственность и соблюдая меры безопасности, мы сможем остановить распространение коронавируса в нашей стране! 🙏", – резюмировала Татьяна Навка.

Между тем поклонники в комментариях призвали Татьяну Навку и ее мужа Дмитрия Пескова внимательнее следить за своим здоровьем. "А то ведь у Лещенко подтвердился коронавирус, а он ведь с вами был на д.р лучшей подруги Аллы или как ее там..." – написала обывательница фигуристке. "Сами свою голову обследуйте", – резко ответила подписчице Татьяна.

Напомним, 78-летний Лев Лещенко находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "коронавирус". Артиста госпитализировали в тяжелом состоянии, однако сейчас он стабилен. Звезду продолжают лечить в госпитальном отделении.