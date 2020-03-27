Навке посоветовали обследоваться после контакта с заболевшим коронавирусом Лещенко

Фигуристка и ее семья практически безвылазно сидят дома. Связанный с распространением коронавируса карантин высвободил в графике Татьяны Навки много времени, которое она с удовольствием тратит на просмотр теленовелл.
Так, например, фигуристка посмотрела сериал "Почему женщины убивают". Картину ей посоветовал поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров.
"Такой легкий ироничный в начале, стильный, с юмором на протяжении всего сериала и в итоге сильная драма с глубоким смыслом, удивительно редкое сочетание воздушности и заземленности, оставляет необыкновенно интересное послевкусие!!! 😍 Браво сценаристам и режиссеру за крутой сценарий!!! 👏👏👏 Рекомендую! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала Навка в личном "Инстаграм".
После этого она сообщила, что ее телефон буквально раскалился от звонков журналистов. Звезда трубку не берет, однако уверена, что повышенный интерес к ее персоне связан с болезнью Льва Лещенко.
"Отвечаю всем и сразу: я не звезда эстрады, хотя и публичный человек; да, спасибо, я и моя семья, слава Богу, хорошо себя чувствуем, как и большинство адекватных людей, по возможности ограничили выход из дома, исключили лишнюю общественную активность. К чему и призываю окружающих. Все вместе, проявляя социальную ответственность и соблюдая меры безопасности, мы сможем остановить распространение коронавируса в нашей стране! 🙏", – резюмировала Татьяна Навка.
Между тем поклонники в комментариях призвали Татьяну Навку и ее мужа Дмитрия Пескова внимательнее следить за своим здоровьем. "А то ведь у Лещенко подтвердился коронавирус, а он ведь с вами был на д.р лучшей подруги Аллы или как ее там..." – написала обывательница фигуристке. "Сами свою голову обследуйте", – резко ответила подписчице Татьяна.
Напомним, 78-летний Лев Лещенко находится в больнице в Коммунарке с диагнозом "коронавирус". Артиста госпитализировали в тяжелом состоянии, однако сейчас он стабилен. Звезду продолжают лечить в госпитальном отделении.
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