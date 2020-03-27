Официальное заявление о состоянии тяжелобольного Льва Лещенко

Главврач медицинского центра в Коммунарке Денис Проценко обратился к общественности. Он развеял слухи, которые распространились относительно состояния певца Льва Лещенко.

Денис Проценко уточнил, что говорит о состоянии Льва Лещенко с его разрешения. Поводом для официального заявления, по словам медика, стали спекуляции в СМИ.

"Лев Валерьянович поступил к нам в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. После дообследования была подтверждена коронавирусная этиология пневмонии", – сообщил главврач клиники в Коммунарке.

"В первые сутки после поступления состояние пациента ухудшилось – наросла одышка, снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим мы продолжили лечение в условиях отделения реанимации", – рапортовал Проценко.

Столичным медикам удалось стабилизировать состояние 78-летнего артиста. "На сегодняшний день состояние пациента стабильно, он не нуждается в дополнительном кислороде, и мы планируем продолжить его лечение в госпитальном отделении", – цитирует главврача "Москва 24" со ссылкой на его страницу в соцсети "Фейсбук".

Можно только догадываться, как беспокоятся о своем здоровье отечественные знаменитости, контактировавшие с Лещенко. Оказывается, после возвращения с гастролей по Америке и Канаде певец не ушел на карантин. Вместо этого он отметился на празднике, устроенном в честь дня рождения сестры Игоря Крутого. К слову, там было много знаменитостей, в том числе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Потом артист отправился на съемки шоу Андрея Малахова, посвященного годовщине смерти певицы Валентины Толкуновой. Там тоже собралось немало звезд. Говорят, Лещенко просто не мог не прийти – он трепетно относился к коллеге.

"Очень симпатизировали друг другу. Их в народе и поженили, и там всяких было много историй. То, что я знаю: в Театре эстрады, когда было прощание с Валентиной Толкуновой, я как раз стоял рядом с Левой. Он стоит убитый и говорит: "Я сейчас поеду домой, один сяду и выпью водки. Помяну Валечку", – цитирует Крутого сайт "Комсомольская правда".