Стало известно об уходе Александра Домогарова

Эксклюзив Гороскоп Заворотнюк Новости "Дом-2" Евровидение 2020

Топ новостей

Собчак раскрыла неожиданную причину увольнения Шепелева
"Ситуация выходит из-под контроля": состояние Димы Билана ухудшилось
Отдых с миллионершей обернулся для Шаляпина больницей
"Нет места безголосой Бузовой": Пугачева выдвинула жесткое требование
Лера Кудрявцева рассказала об уходе молодого мужа
партнеры
Вторник
24 марта
Лента новостей
15:50
Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
15:49
Мистической репутации Шойгу найдено логичное объяснение
15:18
Объявлено число тяжелых случаев коронавируса в больнице Москвы
14:46
Еще шесть человек заразились коронавирусом в Подмосковье
14:16
Голая звезда сериала на ТНТ спряталась за бочкой меда
14:15
Москвич скончался на операционном столе пластического хирурга
13:40
Мать четверых детей Глафира Тарханова о возвращении ребенка: Ради этого на многое можно пойти
13:36
Многоэтажный жилой дом загорелся в Москве
13:32
"Какая растяжка": 73-летняя Тарасова решила переплюнуть Волочкову
13:29
Президенту ТПП РФ Сергею Катырину подарили Бабу Ягу на экономическом форуме
13:21
"Индийский фильм": Буйнов признался Корчевникову в изменах жене
13:07
Фрики, геи и разврат: отмененное "Евровидение" потребовали закрыть окончательно
13:07
"Видно невооруженным глазом": чем Началова перед смертью "наградила" дочь Верочку
13:03
Проститутки: новый виток скандала Малинина с дочерью и Зарубиной
13:01
"Мы еще гульнем": Пугачева намерена встретиться со своей давней любовью
13:00
"Успела забеременеть и родить": популярная актриса устала в ожидании звездного часа на Первом канале
12:52
"Она зрячая!": появившуюся без очков Диану Гурцкая уличили в обмане
12:50
Более 200 рыбаков унесло на отколовшейся льдине на Урале
12:24
Вместе с весной на востоке России начались лесные пожары
12:20
Сериал "Мир Дикого Запада" неожиданно объединили с "Игрой престолов"
12:16
Во Франции ввели чрезвычайное положение из-за коронавируса
12:12
"Какой ад!": Григорий Лепс растолстел до 105 килограммов
12:11
"Привет из прошлого": Гагарина "зажгла" вместе с солисткой "А'Студио" (видео)
12:07
В России объявили об изобретении лекарства от коронавируса
12:02
За последние сутки коронавирус проник еще в пять стран
11:55
"Надолго ли меня хватит?": Семенович на карантине сутками напролет удовлетворяет голодного любовника
11:47
С треском провалившуюся Миронову подвинула Пегова
11:27
"Или умрет, или надо постоянно колоть лекарствами": Гулькина расплакалась от приговора врача
11:21
"Не выхожу без резиновых перчаток": больной Воробьев откровенно о самочувствии
11:20
Сестра Жанны Фриске нарушила карантин ради покупок
11:19
Пока муж не видит: Кудрявцева показала развлечения с дочерью
11:18
В России могут ограничить выдачу наличных из-за коронавируса
11:15
Названы самые опасные продукты для зубной эмали
11:07
Звезда "Великолепного века" обнародовала причины внезапного побега из Турции
11:06
Российских призывников могут отправить на карантин
10:50
Помощник объявил печальную новость о Лолите Милявской
10:45
Подвергшая себя опасности Собчак отправилась в больницу из-за коронавируса
10:45
Российскую модель разнесли за фото в бикини из медицинских масок
10:45
"Начал чудить в 14 лет": звезда сериала "Ивановы-Ивановы" призналась в употреблении наркотиков
10:45
В России хотят создать беспилотник для борьбы с коронавирусом
10:04
С апреля платить налоги в России придется по-новому
09:48
"Будут ломать дверь": любовницу выгоняют из дома после смерти певца Яковлева
09:35
Вслед за гречкой и туалетной бумагой россияне бросились скупать презервативы
09:28
В ВОЗ сделали пугающее заявление о коронавирусе
09:13
"Загадила весь подъезд": Пригожин забеспокоился о здоровье матери
09:12
Рошаль назвал пандемию коронавируса репетицией биологической войны
09:08
"Не могу успокоиться": Варвара спешно покинула Москву из-за страшного коронавируса
08:43
Степаненко решилась на отчаянный шаг после рождения ребенка у Петросяна
08:41
Друзья в шоке от ребенка Петросяна и Брухуновой
08:34
Президент США Дональд Трамп рассказал о коронавирусе у своей жены
08:22
Коронавирус опускает рубль на дно
06:10
Бородина заметно сдала без помощи хирургов и уколов красоты
04:16
Дочь Галкина покорила россиян модным дефиле
02:08
Звезде "Уральских пельменей" отказались платить из-за коронавируса
00:24
Коронасутра: Чехова показала лучшие позы для секса при пандемии
00:13
Гороскоп на сегодня, 24 марта
22:31
Все еще на начальном этапе: вакцина от коронавируса прошла первую фазу разработки
21:57
В Черногории задержали распространявшую ложные сообщения о коронавирусе россиянку
21:46
В Башкирии сотрудница банка похитила почти 22 миллиона рублей
21:41
"Волноваться не нужно": врач обнадежил паникующих из-за коронавируса россиян
21:40
"Мне нужно думать только о себе!": Самойлова высказалась после скандала с мужем
21:18
Мишустин освободил главу Роскомнадзора от должности
21:15
Отрицавший пандемию журналист умер от коронавируса
21:08
Стало известно о больших переменах в жизни Джигурды
20:56
"Отрастившего" усы Галкина сравнили с Ургантом
20:21
Жена Петросяна сделала неожиданное признание после известия о пополнении
20:14
Дочь Толкалиной высказалась о "голых" снимках матери
20:02
Больные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:45
В Петербурге женщина попала под колеса автомобиля
19:16
"Неавторитетно": поведение организаторов "Евровидения" назвали странным
19:08
Россиянина с коронавирусом госпитализировали на Кубе
18:39
Шутки про коронавирус: подборка лучших мемов о COVID-19
18:28
Неизвестные сообщили о "минировании" летевшего из Москвы самолета
18:10
В Москве задержали в одних трусах бывшего бойфренда Бузовой
17:57
"Чувствуется притяжение": Майами заподозрили в романе с бывшей Гуфа
17:56
Пять упражнений для поддержания фигуры на карантине
17:50
Меркель сдала тест на коронавирус
17:38
74-летний Евгений Петросян о рождении второго ребенка
17:25
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций
17:02
"Всегда со мной рядом": дочь Заворотнюк рассекретила близкого человека
16:53
Медикам пришлось откачивать вдову Крючкова
16:42
Связали охранника скотчем: в Петербурге произошло дерзкое ограбление
16:36
"Муж и жена": Бузова заинтриговала новым статусом и кольцом с огромным бриллиантом
16:22
Как провести карантин и не развестись
16:17
Брыльска сделала заявление по поводу своего диагноза
16:17
Народный артист России скончался в возрасте 87 лет
16:06
Вскрылась неожиданная связь между курением и заражением коронавирусом
16:05
Разбившаяся Успенская спрятала лицо после падения
15:59
"Прямо ожила!": Лорак сразила стройной фигурой
15:52
На Сахалине задержали планировавших нападение на учебное заведение студентов
15:26
"Лучше выпей водки": дочь Виторгана шокировала методами воспитания знаменитого родителя
15:23
Куриленко поделилась способом излечения от коронавируса
15:16
У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
15:10
Находившаяся на карантине россиянка умерла от утечки газа
14:59
Как успокоить женщину в стрессе
14:44
Заработала на гречку и бумагу: Наталия Гулькина дала тайный концерт во время бушующей в Москве эпидемии коронавируса
14:34
"Это было в порыве безумия": расчленивший студентку профессор дал интервью Малахову
14:23
"Метровую свечку поставлю": Цымбалюк-Романовская молится за подверженного коронавирусу Джигарханяна
14:15
"Невероятная беда": Маковецкий об ужасных последствиях коронавируса
14:14
"Миша портит все": Валуев высказался о вернувшемся Галустяне
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Стонет и тяжело дышит: появился провокационный ролик с участием певицы Лолиты
Садальский высказался по поводу предавшей родину Канделаки
У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
"Муж и жена": Бузова заинтриговала новым статусом и кольцом с огромным бриллиантом
Сафронов одобрил желание сына располнеть до 250 килограммов
Ольга Бузова обратилась в больницу для проверки на рак
Шоу-бизнес

Стало известно об уходе Александра Домогарова

Александр Домогаров. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
В последнее время Александр Домогаров блистал в паре с Юлией Высоцкой в спектакле "Сцены из супружеской жизни". Вероятно, больше этого дуэта поклонники не увидят.
прочитано 2667 раз

Спектакль режиссера Андрея Кончаловского "Сцены из супружеской жизни" пользовался бешеной популярностью. Посмотреть постановку приходило неизменно безумное количество народа. На сцене были двое – Александр Домогаров и Юлия Высоцкая. Артисты так точно демонстрировали характеры супругов, ставших любовниками, что не оставляли никого равнодушным.

ПО ТЕМЕ

"Вот это рухлядь": растолстевшего Домогарова разнесли за внешний вид

Высоцкая заявила о нежных чувствах к Домогарову

 Александр Юрьевич Домогаров

Александр Юрьевич Домогаров актер театра и кино

Теперь будущее этой работы под вопросом. Александр Домогаров сообщил об уходе. "Я разорвал отношения со мхат им горького., отношения стали очень сложными с начала года., но сейчас... нетто что разорвал Ноги моей не будет на "сцене этого ЛЖЕ ТЕАТРА" (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – объявил популярный актер в свойственной ему эмоциональной манере.

Стоит только догадываться, что произошло. "Вы больше не увидите спектакль с моим участием на "сцене" этого лже театра... Не ВЕРТЕ КАССЕ ТЕАТРА., они ЛГУТ!!!! Спектаклей с моим участием НЕ БУДЕТ", – отрезал Александр, попутно напомнив, что он актер Театра имени Моссовета.

Не секрет, что Домогаров обладает не только очевидным талантом, но и крайне сложным характером. Говорят, его нрав испортился, когда артист якобы пристрастился к спиртному. Мол, именно из-за влечения к алкоголю он больше не работает с режиссером Римасом Туминасом.

Некоторое время назад актер исполнил главную роль в его постановке "Генри и Эллен", однако вскоре его заменил Игорь Гордин. "Я могу простить артистам все, кроме разнузданности, небрежности в работе и распущенности. Александр Домогаров распустил себя как личность, как актер до полного развала", – пояснил в интервью режиссер.

Автор: 24 марта 2020, 14:34
ФОТОРЕПОРТАЖ

Старый Кончаловский толкнул Высоцкую в объятия Домогарова

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций
"Зеленая власть должна уйти": украинские националисты объявили начало свержения Зеленского
"Наш президент – умница!": реакция Путина на шутку Галкина потрясла россиян
Володин рассказал о новом режиме работы Госдумы

Шоу-бизнес

Лещенко с женой экстренно госпитализировали с подозрением на коронавирус
Утекает из рук наследство: взрослая дочь в панике из-за рождения малыша у Петросяна
"Типичный пенсионер": Нагиев поддался панике из-за коронавируса
Певец Жуков лишился половины тела из-за опухоли

Проишествия

У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
"Я рассыпаюсь": блогер-фармацевт пишет погибшему из-за банной вечеринки мужу

Lifestyle

Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Мачеха ест гамбургеры, а Золушка смотрит телевизор: любимую сказку переписали на новый лад
Шоу-бизнес

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок

В семье артиста пополнение
Шоу-бизнес

Друзья в шоке от ребенка Петросяна и Брухуновой

Новость о прибавлении в семье стала бомбой в Сети
Шоу-бизнес

"Загадила весь подъезд": Пригожин забеспокоился о здоровье матери

Продюсер рассказал об угрозе

Шоу-бизнес

Стало известно о больших переменах в жизни Джигурды

Артист скоро вновь станет отцом

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 марта
Гороскоп на сегодня, 23 марта
Совет на выходные, 21-22 марта 2020 года
Гороскоп на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса
"Я идиот": Ягудин поделился шокирующими откровениями
Президент самого "звездного" футбольного клуба в мире умер от коронавируса
"Беспардонная": Загитову разнесли за неприличный жест на катке

Регионы

Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Спор вокруг "Тольяттиазота" дошел до финальной стадии
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+