"Вот это рухлядь": растолстевшего Домогарова разнесли за внешний вид

Подписчики не сразу узнали звезду "Бандитского Петербурга" и предположили, что актер позирует в гриме. Они принялись активно обсуждать знаменитость.
"Вот это рухлядь…", "Что с Домогаровым? Неудачный грим?", "Фотка неудачная", "Снизу снято. Действительно неудачный кадр", "Возраст неумолим. Не сразу узнала актера", "Вот это рухлядь", "Не те уже гардемарины", – высказались фолловеры. Но на защиту артиста встали его поклонники. Они уверены, что Александр Домогаров просто не получился на снимке. "Домогаров талантливый актер, но, как и все мы — стареет", "Это такой неудачный фотограф и глубокая лавочка", – прокомментировали кадр фанаты.
Напомним, ранее режиссер киноэпопеи Светлана Дружинина осуществила свою давнюю мечту и приступила к работе над четвертой частью "Гардемаринов". Действия картины происходят во время Крымской войны, поэтому она отправилась на полуостров, чтобы выбрать натуру для съемок.
Как писали "Дни.ру", съемки фильма начнутся в начале сентября этого года. Главные роли в ленте, как и тридцать лет назад, главные роли исполнят актеры: Михаил Боярский, Кристина Орбакайте, Дмитрий Харатьян, Михаил Мамаев и Александр Домогаров.
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