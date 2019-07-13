Высоцкая заявила о нежных чувствах к Домогарову
В личном Instagram знаменитость опубликовала несколько слов о партнере по спектаклю. Юлия Высоцкая и Александр Домогаров вместе играют на сцене Театра им. Моссовета. Судя по всему, звезда испытывать к коллеге нежные дружеские чувства.
"Сегодня День Рождения у моего любимого сценического партнера, у тонкого, пронзительного, чуткого, потрясающего АРТИСТА и верного, доброго, родного ЧЕЛОВЕКА Александра Домогарова. Отпразднуем спектаклем Дядя Ваня! (орфография и пунктуация автора сохранена. – Прим. ред.)" – написала Юлия Высоцкая.
Пост звезда сопроводила несколькими снимками, которые были сделаны во время спектакля. На одном из фото Юлия и Александр сидят в обнимку на сцене.
Подписчики Юлии Высоцкой тоже присоединились к поздравлению. Актеру желали долгих лет жизни, здоровья и востребованности в профессии.
Напомним, 12 июля народному артисту России Александру Домогарову исполнилось 56 лет. В прошлом году у знаменитости был юбилей. Его артист праздновал тоже на сцене. В тот день Домогаров устроил творческий вечер под ностальгическим названием "Улица Кедрова, д. 16, корп.1 Возвращаюсь…" в Театре Советской Армии.
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