"Не выхожу без резиновых перчаток": больной Воробьев откровенно о самочувствии

Недавно Алексей Воробьев опубликовал несколько видео в своем инстаграм-аккаунте и рассказал о плохом самочувствии: у певца поднялась температура до 38,3. Алексей несколько дней лежал в постели. Артист не на шутку встревожил поклонников, ведь мир охватила пандемия коронавируса.
В интервью порталу Teleprogramma.pro Воробьев рассказал, что врачи диагностировали обычное ОРВИ, сейчас он чувствует себя хорошо. Однако тест на коронавирус Алексею не предложили пройти. Медики посчитали, что в этом не было необходимости.
Певец восстанавливается и находится на карантине. Алексей пьет час с имбирем и лимоном, принимает профилактические меры. Коротать время ему помогает любимый питомец по кличке Моцарт.
"Не целую незнакомых девушек в губы, ношу мотоциклетный шлем, и не выхожу из дома без резиновых перчаток", – пошутил он.
В "Инстаграм" певец добавил, что сейчас у него температура 36,2.
Ранее сообщалось о том, что коронавирус подхватила французская актриса и модель Ольга Куриленко. Она уже выздоровела и также проходит курс профилактики.
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