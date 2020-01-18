Стало известно о свадьбе Алексея Воробьева

Алексея Воробьева считают закоренелым холостяком. Однако, как оказалось, артист готов связать себя узами брака. Стало известно о предстоящей свадьбе музыканта.

"Настал его год. Карты показывают, что в 2020 году Алексея ждет женитьба. Завидный холостяк Воробьев наконец-то определится с невестой. Девушка будет младше его, светловолосая с голубыми глазами, – рассказала "Дни.ру" ясновидящая Галина Янко.

Со своей невестой он еще не знаком. Карты не показывают, сколько браков у Воробьева по судьбе, но в этом году я отчетливо вижу свадьбу. На роду Алексея написано рождение троих детей".

Удивительно, но певец вообще не верит женщинам, во всем видит какой-то подвох, говорит гадалка. Ему кажется, что все хотят извлечь из общения с ним какую-то выгоду, а девушки любят его только из-за известности артиста. Да, его предавали, но он и сам разрывал отношения из-за новых пассий.

"Алексей Воробьев стремился сделать карьеру за границей, очень хотел уехать за океан на ПМЖ. Но там никогда не будет таким успешным как в России. Здесь он добьется большего. Но настоящая известность придет к нему позже", – предсказала Галина Янко.