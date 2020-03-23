Куриленко поделилась способом излечения от коронавируса

Сейчас кинозвезда чувствует себя хорошо. Однако в борьбе с опасной инфекцией ей пришлось нелегко.
В своем инстаграм-аккаунте знаменитость сообщила поклонникам, как вылечилась от коронавируса. По словам Ольги Куриленко, она спала 12 часов ночью и три-четыре часа днем. Ей было тяжело подняться с постели. Кроме того, ее мучила сильная усталость и головная боль.
На вторую неделю борьбы с коронавирусом у актрисы снизилась температура и появился кашель. В настоящее время практически никаких симптомов болезни у нее нет.
Напомним, что новостью о том, что Ольга Куриленко пострадала из-за пандемии коронавируса, она поделилась на прошлой неделе. Актриса рассказала о способе лечения. По словам звезды, врачи не назначали ей специальной терапии. Она пила жаропонижающее и витамины для поднятия иммунитета.
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