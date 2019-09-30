Сбежавший в Америку Воробьев устроил пляски на чужой крыше

Артист доволен своим пребыванием в Америке. Алексей Воробьев буквально прыгает от радости.

В личном "Инстаграм" 31-летний вокалист опубликовал видеозапись. В кадре он танцует и скачет на крыше одного из зданий Лос-Анджелеса.

"Что вам нужно, чтобы РАДОВАТЬСЯ тому, что вы живете и можете прямо сейчас все изменить, если вы не счастливы? (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)" – задался вопросом Алексей Воробьев.

Судя по всему, артист невероятно счастлив от того, как складывается его карьера за рубежом. Российский певец получил роль в американском сериале. Алексей Воробьев снимается вместе с Джоном Малковичем.

Певец играет летчика из России, который должен собирать сведения о космической программе США и передавать их на родину. Причем у персонажа Алексея Воробьева будет не только шпионская, но и любовная линия.

"Когда в 17 лет я уезжал из родной Тулы в Москву на вокальный телевизионный конкурс, все говорили мне, что из этого ничего не получится. Когда несколько лет назад я впервые летел из Москвы в Америку, не говоря ни слова по-английски, мне говорили то же самое. Но я не останавливался, продолжал работать, учиться, и двигаться вперед. И сегодня я могу с гордость поделиться с вами новостью о своей новой роли в Голливуде, и счастлив быть частью этого проекта", – писал ранее Алексей Воробьев в микроблоге.