Знаменитая актриса призналась в связи с петербуржским расчленителем

Артистка театра и кино Юлия Ауг вспомнила о знакомстве с доцентом СПбГУ Олегом Соколовым, которого обвиняют в убийстве и расчленении своей студентки. Актриса рассказала, что много лет назад он был харизматичным мужчиной.

Как рассказала знаменитость, с Соколовым она познакомилась в 90-е годы, во время увлечения исторической реконструкцией. Стоит отметить, что именно в ту пору в России начали развиваться клубы любителей побывать на полях сражения.

"Его называли главным французом. Он был очень красив и харизматичен. Однажды мы столкнулись в полях на выездке. Он был в форме офицера французской армии эпохи Наполеона. Они готовились к фестивалю", – рассказала Юлия в разговоре с корреспондентами Life.

По ее словам, 30 лет назад Олег был весьма представительным мужчиной, который виртуозно держался в седле. Ауг отметила, что поклонник исторической реконструкции легко завоевывал сердца прекрасных дам, выделяясь подчеркнуто маскулинным поведением, что по меркам прошлого было весьма привлекательно.

"Он тогда, 30 лет назад, был очень красив... И виртуозно владел верховой ездой. Влюбиться в него можно было с первого взгляда. Самоуверенный, презрительный, жесткий", – добавила актриса "Гоголь-центра". Она вспомнила, что, сама того не замечая, кокетничала с Соколовым. Правда, вскоре будущая актриса была вынуждена перестать флиртовать с "главным французом" – ее молодой человек чуть не ввязался с ним в драку.

Напомним, что 7 ноября преподаватель СПбГУ Олег Соколов застрелил свою аспирантку и возлюбленную Анастасию Ещенко, после чего расчленил ее тело, передает телеканал "Царьград". В ночь на 9 ноября он попытался сбросить останки в реку Мойку, однако его задержали сотрудники полиции. 11 ноября профессору избрали меру пресечения, сообщает телеканал "360". Во время заседания суда после вопроса, сожалеет ли он о содеянном, доцент расплакался, отмечает НСН.