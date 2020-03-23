Грозит срыв: у Волочковой проблемы со свадьбой

Коронавирус нанес мощный удар не только по простым людям, но и по мировым знаменитостям. Балерина Анастасия Волочкова в новом интервью выступила с жалобой.

В программе "Ты не поверишь!" Анастасия Волочкова прокомментировала события, происходящие в мире из-за пандемии коронавируса. Для начала она высказалась о мерах по предотвращению заражения, в частности о гигиене.

"Простите меня, конечно, до абсурда довели. Надо мыть руки... Да что вы?! С детства надо мыть руки, подмываться, мыться в душе", – жестко заявила балерина.

Она отметила, что ее спасают русская баня и ледяная купель, в которую Анастасия Волочкова погружается регулярно. Видео, где артистка в купальнике разбивает лед на поверхности воды, а потом ныряет, заставляет содрогаться от холода, а Насте хоть бы хны. Балерина заявила, что никогда не болеет, тем более простудой.

Артистка убеждена: ни в коем случае нельзя сеять панику, бежать в магазины и скупать гречку с туалетной бумагой. Сама она так не делает. Однако есть вещи, которые сильно расстраивают Анастасию Волочкову. Из-за запрета массовых мероприятий артистка не может гастролировать со своим спектаклем "Балерина в зазеркалье цирка".

"Мои вчера говорят: "Вот, мы без зарплаты остались..." Просто так мне их не на что содержать. Это, конечно, удар по карману серьезный", – призналась Анастасия Волочкова. Оказалась под угрозой и свадьба балерины, которая должна была стать событием года.

"На фоне всего, что происходит, давайте до этого доживем просто", – со смехом заявила Анастасия Волочкова. Артистка планировала осенью устроить грандиозное торжество, отправиться в Санкт-Петербург и в роскошной квартире провести брачную ночь.