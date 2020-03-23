"Они не выживут": Алена Свиридова о пострадавших от коронавируса

В мире уже более 336 тысяч заболевших коронавирусом, и их число продолжает неумолимо расти. Почти все жители Земли сидят в эти дни по домам – на карантине и в самоизоляции. Не минула чаша сия и артистов. Корреспондент "Дни.ру" связался по телефону с Аленой Свиридовой.

"Наверное, эта вынужденная передышка в гастрольной деятельности была мне необходима, – считает артистка. – У меня в рабочем графике на апрель стояло много концертов, и, конечно, жаль, что они отменились. Но я как неисправимый оптимист решила, что это возможность посидеть дома и хорошенько позаниматься. И сейчас я как в школе или институте каждый день провожу несколько часов у рояля. Играю классику – Шопена, Чайковского, Баха. Слава богу, дома у меня есть всевозможные музыкальные инструменты. Поэтому скучно мне никогда не будет. Есть у меня и куча интересных книг – даже перебои с интернетом мне не страшны! Поэтому желаю и всем не паниковать, а использовать это время с пользой для себя. К тому же, это отличная возможность уделить семье побольше внимания".

"А еще я призываю всех поддержать отечественного производителя и заказывать еду из ближайших ресторанчиков, иначе они не выживут и станут жертвами этого коронавируса, – обратилась Алена к поклонникам. – В моем районе их достаточно много, и мне очень хочется хоть как-то своим рублем помочь им в это непростое для всех время".

Рассказала певица и о младшем сыне, 16-летнем Григории. "У многих подростков сейчас каникулы, они сидят по своим кучкам, так что я своего даже не вижу – какой ужас! – смеется артистка. – Конечно, детей и подростков тяжело удержать дома, но хотя бы пусть они сидят в своих компаниях и не болтаются по улицам".

Певица пообещала не пропадать из поля зрения – она обдумывает вариант онлайн-концертов, прямых линий с поклонниками, чтобы поддержать их дух. "Сейчас время для того, чтобы писать и исполнять веселые песни, чтобы не поддаваться хандре и панике", – уверена звезда.