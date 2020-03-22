"В студии проводится дезинфекция": Малахов отменил съемки шоу из-за коронавируса

По информации экспертов, пока заболевание не отразилось на заработках телеведущего. Однако существенные изменения в рабочий процесс все же внесло.
Ранее ряд ведущих ток-шоу отказались от зрителей в студии из-за коронавируса в России. Некоторые и вовсе отменили съемки. Не стал исключением и знаменитый шоумен.
Так, "Прямой эфир с Андреем Малаховым" с участием Анастасии Волочковой снимали без зрителей. Телеведущему пришлось отметить съемку с Еленой Степаненко. Сейчас шоумен снимает выпуски, в основном, про коронавирус, передает сайт "Комсомольская правда". "В студии периодически проводится дезинфекция", – рассказал один из экспертов шоу.
По словам инсайдеров, ведущие популярных шоу не пострадали из-за пандемии коронавируса в России. Дело в том, что рейтинги передач в условиях карантина стали выше. Многие россияне находятся дома и больше времени уделяют просмотру телевизора.
Напомним, эпидемия COVID-19 распространилась по всему миру из Китая. В настоящее время многие страны перешли в режим карантина. Коронавирус в России тоже вынудил власти принять ряд экстренных мер. В частности, отменены массовые мероприятия, а школьники и студенты перешли на дистанционное обучение.
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