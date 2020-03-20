Эдуарда Лимонова проводили в последний путь

Как сообщает ТАСС, проститься с писателем могли немногие. Журналисты и другие желающие не могли попасть на церемонию, поскольку она была закрытой.
Сообщается, что проводить в последний путь Эдуарда Вениаминовича пришли порядка 300 человек: члены семьи, друзья, коллеги и соратники.
Эдуард Лимонов (Савенко) скончался 17 марта в столичной больнице. Ему было 77 лет. Причиной смерти стал рак. Политик с юных лет писал стихи, после этого стал заниматься написанием прозы и журналистикой. "Лимоновым" его прозвал художник-карикатурист Вагрич Бахчанян. В итоге это стало его псевдонимом.
Известно, что он жил в Москве. Однако в 1974 году Эдуард Вениаминович эмигрировал из Советского союза, был лишен гражданства. В 80-е Лимонов переехал во Францию. Тогда же свет увидела его первая книга "Это я, Эдичка", далее последовали десятки романов, рассказы, повести и эссе. В Россию писатель вернулся в 1991 году. Здесь он получил гражданство.
Среди молодежи политик прославился благодаря участию в ютуб-шоу Юрия Дудя. Также у него брала интервью Ксения Собчак.
Популярные темы форума
Что хорошего принес русский мир в донецк?
Жёны брошенки богатых мужчин.
одиночество
А вы уже сходили в ашан?
Как провериться на корону и что делать. См. Вн.
Что мне делать?
Коронaвирус - это миф?
Билл Гейтс пророк или что-то знал заранее?
Закрыли границу с Белорусией
Как не заболеть?