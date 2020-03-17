Боролся с раком до последнего: появились подробности смерти Эдуарда Лимонова

Эдуард Лимонов страдал от онкологии. Несколько дней назад – 15 марта – у него начались осложнения, из-за которых писателя госпитализировали в больницу.
Как сообщает телеграм-канал Mash, писателя привезли на операционный стол после того, как у него началось кровотечение в его квартире в Москве. Лимонов перенес две хирургические операции, но у него произошло сильное воспаление.
В течение последующих дней врачи пытались стабилизировать состояние Эдуарда. Но его тело не выдержало нагрузок и 17 марта Лимонов умер в частной клинике в возрасте 77 лет.
Эдуард Лимонов родился в СССР в 1943 году. В своем интервью журналисту Юрию Дудю он рассказывал, что в живую видел пленных немецких фашистов. На заре своего творчества он писал стихи и прозу, а после переезда в США в 1974 году занялся журналистикой. Лимонов работал в издании "Новое русское слово", где писал статьи с критикой капитализма, а также поддерживал Социалистическую рабочую партию США, из-за чего его нередко вызывали на допросы в ФБР.
Настоящая фамилия Лимонова – Савенко. Псевдоним "Лимонов" для него придумал армяно-американский художник Вагрич Бахчанян.
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