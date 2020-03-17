Умер писатель Эдуард Лимонов

Во вторник, 17 марта, скончался знаменитый российский писатель Эдуард Лимонов. О его смерти сообщил в своем телеграм-канале депутат Госдумы России Сергей Шаргунов.
Эдуарду было 77 лет. Он обрел славу задолго до того, как начал давать интервью популярным блогерам. В свое время Лимонов писал стихи и прозу, а после эмиграции увлекся журналистикой. В 1974 году он уехал из Советского Союза в США, где устроился на работу в газету "Новое русское слово" и писал статьи о капитализме. Долгое время он поддерживал Социалистическую рабочую партию США, из-за чего нередко оказывался "под колпаком" спецслужб.
На смерть писателя уже отреагировала скандальная журналистка Ксения Собчак, которая брала у него интервью в ходе передачи "Собчак Живьем". Собчак высоко оценила его творчество и выразила свои соболезнования.
"Скончался Эдуард Лимонов...помню его по эпическому интервью в #СобчакЖивьем и по великолепным книгам. Писатель он был и правда гениальный. Rip", – написала светская львица в своем телеграм-канале "Кровавая Барыня".
За свою карьеру Лимонов написал десятки романов, повестей, рассказов и эссе. Наиболее известным из них стал его первый автобиографический роман "Это я – Эдичка" о жизни русского эмигранта в США.
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