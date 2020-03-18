Рак сожрал бывшего мужа актрисы Екатерины Волковой

Екатерина Волкова была пятой и последней супругой Эдуарда Лимонова. И она единственная из всех его жен, которая родила детей. В браке с экстравагантным писателем у актрисы появились дочь и сын.
Супруги расстались, когда Волкова была беременна третьим ребенком. Лимонов был на 30 лет старше актрисы, однако, как она выразилась, отцом оказался никудышным. Несмотря на развод, который Екатерина и Эдуард оформили 12 лет назад, они продолжили общаться.
Нет ничего удивительного в том, что Волкова не смолчала, узнав о смерти бывшего мужа. Она опубликовала фотографию экс-супруга и коротко написала: "После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют..."
Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на печальное известие. Они осыпали Екатерину Волкову словами поддержки и сочувствия. Не остались в стороне и коллеги по отечественному шоу-бизнесу. Добрые слова в "Инстаграм" написали Любовь Толкалина, Дарья Повереннова, Ингрид Олеринская, Гоша Куценко и другие.
Причиной смерти 77-летнего Эдуарда Лимонова стал рак. Ранее выяснилось, что 15 марта у него начались осложнения, из-за которых писателя срочно госпитализировали.
С кровотечением его положили на хирургический стол. Говорят, писатель перенес две операции, но у него началось сильное воспаление. Медики попытались стабилизировать состояние, однако организм Лимонова не вынес такой нагрузки.
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