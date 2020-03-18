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Рак сожрал бывшего мужа актрисы Екатерины Волковой

Екатерина Волкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне, 17 марта, стало известно о смерти писателя Эдуарда Лимонова. Его фото обнародовала бывшая жена, актриса Екатерина Волкова.
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Екатерина Волкова была пятой и последней супругой Эдуарда Лимонова. И она единственная из всех его жен, которая родила детей. В браке с экстравагантным писателем у актрисы появились дочь и сын.

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 Екатерина Юрьевна Волкова

Екатерина Юрьевна Волкова актриса

Супруги расстались, когда Волкова была беременна третьим ребенком. Лимонов был на 30 лет старше актрисы, однако, как она выразилась, отцом оказался никудышным. Несмотря на развод, который Екатерина и Эдуард оформили 12 лет назад, они продолжили общаться.

Нет ничего удивительного в том, что Волкова не смолчала, узнав о смерти бывшего мужа. Она опубликовала фотографию экс-супруга и коротко написала: "После продолжительной болезни скончался отец моих детей Эдуард Лимонов. Прошу не звонить мне. Комментарии отсутствуют..."

Многочисленные поклонники немедленно отреагировали на печальное известие. Они осыпали Екатерину Волкову словами поддержки и сочувствия. Не остались в стороне и коллеги по отечественному шоу-бизнесу. Добрые слова в "Инстаграм" написали Любовь Толкалина, Дарья Повереннова, Ингрид Олеринская, Гоша Куценко и другие.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Причиной смерти 77-летнего Эдуарда Лимонова стал рак. Ранее выяснилось, что 15 марта у него начались осложнения, из-за которых писателя срочно госпитализировали.

С кровотечением его положили на хирургический стол. Говорят, писатель перенес две операции, но у него началось сильное воспаление. Медики попытались стабилизировать состояние, однако организм Лимонова не вынес такой нагрузки.

Автор: 18 марта 2020, 12:41

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Это не Лимонов "бвший муж"! Это Волкова-бывшая жена! Кто знает Влкову-никто! А вот Лимонова знает вся Россия!
1

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