"Пусть катится куда подальше": изуродованный Солнцев выгнал жену из дома

Схемки очередного выпуска передачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" с участием Гогена Солнцева закончились неприятным инцидентом. За кулисами на шоумена напала его пожилая жена Екатерина Терешкович. Женщине не понравились сказанные во время эфира слова Гогена. Позже он рассказал, что Екатерина избила, покусала и исцарапала его, демонстрируя фотографии ран.
После случившегося Гоген сильно ополчился на супругу и выгнал ее, когда та пыталась попасть в квартиру. "Я встретил ее с веником – и выгнал, как нечистую силу. <...> Пусть катится куда подальше", – цитирует Гогена издание "Собеседник". Шоумен также рассказал о своем самочувствии. Он признался, что ему трудно ходить, потому что болит все тело. Ему даже пришлось отложить работу в студии звукозаписи.
Поклонники все равно думают, что Гоген принял поспешное решение. Они напомнили ему фразу: "Бьет – значит, любит". Но Солнцеву такая любовь не нужна. "Я не мазохист", – сказал он. Сейчас звезда телевидения проводит время со своей любовницей Лидией.
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