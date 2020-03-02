Поношенные трусики Ольги Бузовой уйдут с молотка

Лот размещен в сообществе "Барахолка Чита" в "Инстаграм". По словам автора публикации, у него есть доказательства того, что белье принадлежит Ольге Бузовой. Однако рекламный агент поющей ведущей Антон Богославский заявил, что звезда после концерта в этом городе ничего не оставляла, сообщает Life.
Один из поклонников Бузовой предложил за лот десять тысяч рублей. Купить трусики знаменитости мужчина готов только при условии, что ему предоставят неопровержимые доказательства того, что белье принадлежит исполнительнице.
Многие фолловеры раскритиковали автора за публикацию подобного лота. Напомним, что Бузова выступила в Чите в сентябре 2019 года.
Ранее Ольга Бузова высказалась о домашнем насилии. Знаменитость заявила, что для нее это недопустимо. По ее словам, если мужчина хоть раз поднял руку на женщину, нужно от него тут же уходить.
Как писали "Дни.ру", ходят слухи, что экс-супруг телеведущей, футболист Дмитрий Тарасов поколачивал Ольгу Бузову. Звезда однозначно не подтверждает эту информацию.
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