Подавись своими миллионами: Резник возмущен подлостью Кудрявцевой

"Мы принципиально не снимаемся нигде, ни в каких ток-шоу, – заверила жена Ильи Резника. – От Леры Кудрявцевой мне звонят каждый день и никак не могут понять, что нет, мы не придем! Они предлагают гонорар, причем постоянно увеличивают сумму: дошли уже до двух миллионов рублей. Недоумевают, почему мы отказываемся – неужели деньги не нужны?"
Супруга поэта Ирина призналась, что средства нужны очень, но все равно на эфир к Лере они ни ногой. "Просто есть какие-то жизненные принципы, – пояснила она. – Зачем открывать душу всем подряд?! Зачем демонстрировать на всю страну свои проблемы?"
Впрочем, у семьи есть серьезные претензии к Кудрявцевой. "Она уже многих артистов подставила – рассказала о каких-то из заболеваниях, – возмущена подлостью Леры Ирина. – Не понимает, что после этого артистам начинают отказывать в гастролях, что количество концертов сокращается?!"
Словом, на подобные ток-шоу Резники точат зуб. "Мы не тратим время на все эти съемки, направляем свою энергию в другое русло. У нас три театра детски – мы с детьми занимаемся, готовим их к концертным программам. Это главное. А от телевидения стараемся держаться подальше", – цитирует Ирину журнал "Откровения звезд".
ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ
Популярные темы форума
Меня тошнит от стариков...
Кого еще тошнит от стариков?..
Россия
Проголосуем? Кто считает красивой Виталину Цымбалюк - Романовскую?
Хотел сына, а родилась дочь
Чё вы такие тупые а?
Клонирование
Младшие дети Аллы ее родные или это дети мужа?
Каким именем никогда не назвали бы сына?
Коронавирус дошел до Италии