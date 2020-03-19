Киркоров назвал лучшую вакцину против коронавируса

Свой день рождения 19 марта отмечает эстрадный певец Валерий Леонтьев. Ему исполнился 71 год. Многие звезды шоу-бизнеса поздравляют прославленного артиста. Например, Филипп Киркоров решил опубликовать по этому случаю снимок с Леонтьевым в "Инстаграм".
И пока в мире полным ходом идут первые испытания вакцины против коронавируса, король эстрады решил назвать Валерия Яковлевича по-настоящему чудодейственным средством против это недуга. "Будь здоров <...> и любим миллионами, вне зависимости ни от каких Коронованных вирусных самозванцев", – написал Киркоров.
С артистом согласились и поклонники. Они также поздравили Леонтьева с днем рождения и оставили восторженные комментарии.
"Ставь лайк если количество королей на фото зашкаливает (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", "Меня несет дельтаплан благодаря вам. В отличное и грустное настроение", "Да, верно очень!", "Насчет вакцины – в яблочко", – написали фолловеры.
Напомним, недавно Валерий Леонтьев отменил все свои концерты в Подмосковье, которые должны были состояться в ближайшее время. Также перенесены выступления в Казахстане. Всему виной – пандемия, объявленная ВОЗ на прошлой неделе. До этого он отменял концерты из-за резкого ухудшения здоровья. В январе ему делали операцию на спине.
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