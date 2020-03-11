"Обострение": 70-летний Валерий Леонтьев угодил в больницу

Слухи о том, что с артистом случилась беда, сильно обеспокоили поклонников. Первой тревожную новость в своем инстаграм-аккаунте сообщила актриса Мария Шумакова.
Женщина выложила несколько видео, в которых поведала о несостоявшемся выступлении. Звезда пожелала Валерию Леонтьеву как можно быстрее выздороветь.
О ситуации высказался концертный директор певца Борис Чигирев. По его словам, в настоящее время артист чувствует себя хорошо. Выяснилось, что в больницу Валерий Леонтьев угодил в январе – ему делали операцию на спине.
"У него какое-то обострение", – цитирует представителя звезды Пятый канал. Точный диагноз Чигирев не назвал, отметив, что это что-то "типа радикулита". Концертный директор Валерия Леонтьева утверждает, что недуг – временное явление.
Напомним, в декабре прошлого года Валерий Леонтьев удивил поклонников заявлением о вручении наград Национальной музыкальной премии "Виктория". Получая свою заветную статуэтку, он поведал об ограблении. При этом певец не уточнил, о каком именно инциденте идет речь. В последний раз имя звезды в криминальных сводках упоминалось в 2012 году.
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