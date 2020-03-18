Бритни Спирс напала на фанатов

Негативные комментарии под фотографиями поп-дивы стали появляться все чаще и чаще. Фолловеры недовольны, что девушка публикует однотипные снимки, и призвали артистку разнообразить контент. Причиной скандала стали портреты исполнительницы на фоне красной стены – она опубликовала подряд 13 штук. Забавно, что на восьми из них она изображена в одном и том же купальнике и похожих позах. На некоторых кадрах девушка обнимается со своим молодым бойфрендом.
Бритни Спирс расстроилась из-за негатива со стороны фолловеров. "Мне нравится делиться фото со всеми вами! У меня никогда не было белого купальника, и мне просто нравился красный фон!" – попыталась оправдаться артистка. Звезда нулевых заявила, что чтение плохих комментариев ранит ее. "Трудные времена, которые мы переживаем, должны научить нас быть добрыми друг к другу…" – считает Бритни.
Напомним, некоторое время назад певица сломала ногу на тренировке. Девушка повредила плюсневые кости в левой ноге. Восстановление заняло около месяца.
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