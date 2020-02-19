Бритни Спирс угодила в больницу после страшной травмы

Бритни Спирс сломала ногу. О случившемся сообщил ее бойфренд.

Американская поп-певица повредила плюсневую кость. Как оказалось, это произошло во время тренировки. Молодой человек звезды Сэм Асгари выложил в своем "Инстаграм" трогательные кадры со словами поддержки. Он написал, что его тигрица сломала ногу, делая то, что она любит больше всего, – танцуя. Сэм пожелал ей скорейшего выздоровления.

На одном из видео запечатлена левая нога Бритни Спирс в гипсе. На бинтах парень выводит зеленым и синим маркерами слово "Сильнее". За кадром слышно, что звезда признается ему в любви.

Плюсневые кости находятся в ступнях. Даже при несложном переломе восстановление проходит больше месяца. Так что, возможно, Бритни не скоро сможет вернуться к любимым танцам.

Напомним, недавно подобная травма случилась с российской звездой. Кристина Орбакайте повредила ногу во время репетиции. Ей даже пришлось отменить несколько концертов. Певица обратилась за поддержкой к своим фанатам и попросила прощения за то, что некоторые выступления не состоятся. Орбакайте пришлось пройти длительное лечение в одной из американских клиник.