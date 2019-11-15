Неухоженная Бритни Спирс опозорилась в откровенных нарядах

На записи исполнительница красуется в сексуальных аутфитах. Сначала она появилась в кадре в обтягивающем мини-платье кораллового цвета с глубоким декольте. Широкий черный пояс под грудью и черные лаковые туфли на платформе дополнили образ.
После этого Бритни облачилась в короткие белые джинсовые шорты и розовый кроп-топ с открытыми плечами. При этом поклонники отметили, что артистка зря демонстрирует дряблый живот.
Кроме того, многих шокировала небрежная прическа звезды и растекшийся макияж. "Я тебя обожаю, но, пожалуйста, вымой свое лицо и волосы", "Как бы хотелось, чтобы мы могли найти для тебя нового стилиста, и ты действительно выглядела бы как королева!" – высказались злопыхатели.
"Ты выглядишь как будто с похмелья. Поправь свой макияж и прическу", – язвительно посоветовал критик.
Но самые преданные фанаты заволновались о душевном и физическом состоянии Спирс. Они стали узнавать, все ли с ней в порядке. Фолловеры предположили, что у певицы начались проблемы со здоровьем. Но Бритни так и не ответила.
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