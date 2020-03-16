Представлялась более богемной: сыгравшая Началову актриса покопалась в ее шкафах

16 марта на Первом канале состоится премьера сериала о Юлии Началовой. Картина приурочена к годовщине смерти певицы.

По словам артистки, сыгравшей главную роль, в проект она попала случайно. После появления в ток-шоу "На самом деле" ей позвонили продюсеры и предложили роль.

Девушка почти сразу согласилась на съемки. Однако киношников смущало, что артистка совсем не похожа на Юлию внешне. Решили попробовать пластический грим – специальную маску, которая пять часов накладывается на лицо. В итоге от идеи пришлось отказаться, играть в гриме оказалось невозможно – не были видны эмоции. Режиссеры сериала пришли к выводу, что актриса должна остаться узнаваемой.

Вживаться в роль исполнительнице помогала Анна Исаева, пиар-директор и подруга Юлии Началовой. Она рассказывала о привычках певицы, объясняла мотивы поступков.

Часть съемок проходила в квартире вокалистки. В дом к звезде съемочная группа попала с разрешения ее родителей. Внимательно изучив обстановку и личные вещи Началовой, артистка с удивлением поняла, что играет героиню со сложной судьбой. Юлия – женщина, которая, мечтая встретить своего мужчину, составляла карту желаний из журнальных вырезок.

Началова представлялась всем более богемной. "А оказалось, она была обычной девушкой, в ее шкафу висит одежда тех же марок, что и у меня. На туалетном столике такая же косметика и маленькие сувенирчики", – цитирует артистку Teleprogramma.pro.