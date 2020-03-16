Поклонников прогнали с могилы Началовой за прослушивание ее песен

Поклонников Юлии Началовой выгоняют с кладбища. Они пришли на могилу в годовщину смерти певицы.

В понедельник, 16 марта, фанаты Юлии Началовой прибыли на Троекуровское кладбище, где похоронена знаменитая певица. Однако поклонники, которых собралось целое множество, не стали вести себя тихо. Они решили почтить память артистки громким прослушиванием ее песен. Охране кладбища не понравилось поведение толпы, они заставили всех покинуть место упокоения. Как пишет "Экспресс-газета", родственники Началовой посетили могилу еще вчера.

Напомним, певица скончалась ровно год назад. Юлия умерла из-за вызванного раной на ноге сепсиса, развивавшегося на фоне диабета. Смерть артистки стала настоящим шоком как для ее родных, так и для поклонников, ведь Началовой было всего 38 лет.

Как считает отец певицы, после ее смерти начались нездоровые обсуждения. Юлия, которая при жизни особо не получала внимание прессы и общественности, вдруг стала настоящей звездой. Некоторые готовы были назвать артистку чуть ли не святой. Родственники поклялись делать все, чтобы память Началовой не была осквернена.