"Нож в сердце": Успенская загубила дочь

Татьяна Плаксина в эфире "Пусть говорят" рассказала об издевательствах матери. Девушка уверяет, что знаменитая родительница стала причиной ее неудач.

За скандалом в семье звезды шансона народ наблюдает уже не один месяц. Певица жалуется на дочь-наркоманку, а художница в ответ обвиняет родню в физическом и эмоциональном насилии. Чтобы разобраться в точке зрения Татьяны Плаксиной, Дмитрий Борисов специально отправился к ней в Лос-Анджелес. В интервью девушка рассказала, что даже на другом конце мира чувствует себя в опасности, так как всемогущая родительница продолжает за ней следить .

Эксперты в студии "Пусть говорят" обвинили девушку в тунеядстве, мол, при ее желании и возможностях матери могла бы уже давно стать независимой. Однако у Татьяны другое мнение. Она призналась, что неоднократно пыталась показать Любови Успенской свое творчество. "Все, что я из себя доставала – мое пение, мои танцы, моя живопись, как я одевалась, как я выглядела – это ее раздражало", – делится художница. "Я ехала из Костя-Рики в Испанию, я хотела ей показать свое творчество. Я только начала петь, писать песню, только начала в полной мере творить, и я хотела с ней этим поделиться. А она меня все время затыкала. Я пела гостям, а она приходит со своими песнями – даже гости уже в недоумении. Я танцевала на пляже, люди меня снимали, люди наслаждаются, а она такая "Дура", – вспоминает Татьяна Плаксина. Девушка очень обижалась на мать и каждый раз начинала сомневаться в силах.

"Я помню ее убитое состояние, это и меня убило. Я свою музыку играла для американских продюсеров, они были в восторге, а она меня берет и унижает перед этим продюсером: "Ты что, музыку пишешь? Я не знала" Ну как? Это же нож в сердце каждый раз", – рассказала художница.

Психолог отметил, что Успенская без сомнения выдающаяся личность, которая любит свою дочь как умеет. Однако часто понятие любви подменяется желанием тотального контроля, оно и приводит детей в зависимость.

Татьяна Плаксина уверена, что мать просто завидует: достатку, голосу и творчеству. "Ей нравилось, только когда я пела "под нее", – считает девушка. Эксперт в студии "Пусть говорят" выразил альтернативную точку зрения: "Она говорит, что у мамы к ней зависть, а мама бы сказала: "Танюш, у меня к тебе завышенные требования, потому что я Любовь Успенская, ты моя дочь, и я вложилась в тебя по максимуму. И максимум хочется получить".

Татьяна до сих пор не помирилась с Любовью, художница назвала перерыв в отношениях "необходимым антрактом в спектакле". "Первый акт" закончился отъездом Плаксиной из России – подальше от слухов и контроля. На вопрос, любит ли она маму, девушка ответила отрицательно. "Уже нет. Может, когда-нибудь эти чувства вернутся", – отметила дочь звезды шансона.