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Шоу-бизнес

"Идиотка!": Успенская в истерике сбежала с шоу Собчак

Любовь Успенская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Скандал, разразившийся между Любовью Успенской и Ксенией Собчак, обрастает новыми подробностями. В Сети появилась видеозапись, на которой певица в истерике покидает съемочную площадку.
прочитано 2483 раза

Несколько дней назад Любовь Успенская приняла участие в новом выпуске программы "Док-ток", посвященном конфликту в ее семье. Артистка пришла в студию, чтобы раскрыть истинную причину проблем с дочерью.

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 Любовь Залмановна Успенская (Сицкер)

Любовь Залмановна Успенская (Сицкер) певица

В Сети появился анонс шоу, где исполнительница говорит о том, что ее супруг Александр Плаксин является причастным к ухудшению эмоционального состояния ее ребенка. Кроме того, мужчина в порыве гнева однажды ударил певицу по лицу. "Он виноват во всем, он все годы меня использовал и шантажировал", – заявила Любовь Успенская.

В какой-то момент Ксения Собчак разозлила исполнительницу провокационными вопросами, что та в истерике покинула студию. "Дай Бог, чтобы ты не узнала этого горя, которое я узнала. Тебе легко говорить! Идиотка, что я пошла на эту программу", – крикнула артистка.

Ранее Любовь Успенская высказалась в социальных сетях о своем появлении на шоу. Артистка назвала Ксению Собчак "циничной и безрассудной" и сравнила ее с Воландом из "Мастера и Маргариты". По ее словам, журналистка специально "закрывала рты" ей и другим приглашенным гостям, чтобы построить программу по своему сценарию.

Автор: 24 февраля 2020, 10:01

комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лола
Ответить
Лола
Услышав про скандал, просмотрела передачу с дочерью и потом ответку Любовь с Малаховым. У нее один сплошной театр плохой актрисы - только себя на первое место. Сложилось впечатление, что дочка там на правах комнатной собачки- не более может принимать решения и проживать свою жизнь как собачка. Все решает Люба и на эмоции дочери и ее чувства наср*ть. Сам факт что она на камеру побрила налысо девушку и выставила на всеобщее обозрение. И только сквозит - как Люба смотрится в кадре и какое впечатление. Вся такая распереживатая и заплаканая, с дежурившей медсестрой и..идеальным гримом и укладкой.
если пережваешь о чем, тем более о сбежавшей дочери, то тебе не до многочасового рисования лица и укладки. И во всем - я, я, я, как мне плохо и т.д. Дочка только в одном контексте - как бы еще о Любе сказать и ее возвеличить.
Лола
Ответить
Услышав про скандал, просмотрела передачу с дочерью и потом ответку Любовь с Малаховым. У нее один сплошной театр плохой актрисы - только себя на первое место. Сложилось впечатление, что дочка там на правах комнатной собачки- не более может принимать решения и проживать свою жизнь как собачка. Все решает Люба и на эмоции дочери и ее чувства наср*ть. Сам факт что она на камеру побрила налысо девушку и выставила на всеобщее обозрение. И только сквозит - как Люба смотрится в кадре и какое впечатление. Вся такая распереживатая и заплаканая, с дежурившей медсестрой и..идеальным гримом и укладкой.
Гость
Ответить
Сначала эти "идеальные мамочки"из шоу биза отдают своих детей на воспитание бабкам-няньках, из деток вырастают вот такие доченьки-сыночки, а потом, как Любонька, начинают ходить по шоу и зарабатывать деньги на грязном белье, но почему-то страшно обижаются на правду))
Гость
Ответить
Успенская и Собчак - два лаптя пара!
Вот сейчас даю в рот жжииддуу!
Ответить
жжжиддооууёёббищщаа грязь России!
1

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