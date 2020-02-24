"Идиотка!": Успенская в истерике сбежала с шоу Собчак

Несколько дней назад Любовь Успенская приняла участие в новом выпуске программы "Док-ток", посвященном конфликту в ее семье. Артистка пришла в студию, чтобы раскрыть истинную причину проблем с дочерью.
В Сети появился анонс шоу, где исполнительница говорит о том, что ее супруг Александр Плаксин является причастным к ухудшению эмоционального состояния ее ребенка. Кроме того, мужчина в порыве гнева однажды ударил певицу по лицу. "Он виноват во всем, он все годы меня использовал и шантажировал", – заявила Любовь Успенская.
В какой-то момент Ксения Собчак разозлила исполнительницу провокационными вопросами, что та в истерике покинула студию. "Дай Бог, чтобы ты не узнала этого горя, которое я узнала. Тебе легко говорить! Идиотка, что я пошла на эту программу", – крикнула артистка.
Ранее Любовь Успенская высказалась в социальных сетях о своем появлении на шоу. Артистка назвала Ксению Собчак "циничной и безрассудной" и сравнила ее с Воландом из "Мастера и Маргариты". По ее словам, журналистка специально "закрывала рты" ей и другим приглашенным гостям, чтобы построить программу по своему сценарию.
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