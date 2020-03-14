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Дочери Успенской предложили крупную сумму за клевету о матери

Дочь Любови Успенской хотят вновь настроить против матери. Ей даже предлагают большие деньги, чтобы девушка оклеветала известную родственницу.
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Любовь Успенская в интервью "Собеседнику" рассказала, что ее дочь, 30-летнюю Татьяну Плаксину, преследуют после переезда в Америку. Якобы некие люди получили доступ к личной переписке девушки и теперь ее "запутывают". Они даже предлагают Татьяне крупную сумму денег ради громких заявлений, которые подорвут репутацию звезды шансона. Но принимать участие в скандальных передачах девушка больше не хочет.

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Известно, что Успенская сама отправила дочь в США. Но сейчас, скорее всего, об этом сильно жалеет, оставив ее без присмотра. Артистка поняла, что недавние обвинения Плаксиной против нее снова могут навлечь неприятное, ведь жаждущие скандала люди не отстанут от девушки. Сейчас Любовь Залмановна не общается с дочерью. Также звезда не поддерживает отношения со своим бывшим мужем Александром Плаксиным, который, по словам артистки, хочет разрушить ее жизнь.

Напомним, в начале года дочь Любови Успенкой была втянута в скандал. В эфире одного из федеральных каналов наследница звезды шансона призналась, что подвергается давлению со стороны матери. Кроме того, Татьяна поведала о конфликте с ней, после чего ей пришлось уйти из дома. Но позже девушка сделала заявление. По ее словам, журналисты ввели ее в заблуждение, ведь думала, что пойдут съемки совсем о другом.

Автор: 14 марта 2020, 10:35

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