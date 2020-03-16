Дочь Успенской показала в "Пусть говорят" новою жизнь после побега от жестокой матери

Новый выпуск программы "Пусть говорят" решили посвятить скандалу в семье Любови Успенской. Журналисты выяснили, как на самом деле обстоят дела между звездной матерью и дочерью.

Как признавалась ранее единственный ребенок звезды, она сбежала в Америку к отцу от морального и физического насилия. Последней каплей для Татьяны Плаксиной стал момент, когда мать чуть не задушила ее. Сейчас девушка живет в своей квартире, где прошли несколько лет ее детства. Она пишет картины и говорит, что начала излечиваться от душевных ран. Также Татьяна призналась, что больше не любит мать, которая причинила ей столько боли.

Ирина Салтыкова в студии "Пусть говорят" отметила, что поддерживает в этой ситуации Любовь Успенскую, которая в любом случае мечтает о самом лучшем для своего ребенка. Певица уверена, что девочка просто захотела свободы, однако неизвестно, к чему это приведет через полгода-год. Алла Довлатова озвучила интересную точку зрения: Татьяна Плаксина не могла требовать от матери, которая ее обеспечивала материально, полную независимость и свободу.

Ранее в шоу "Док-Ток" Любовь Успенская заявила, что никогда не пыталась запереть дочь в клинике и всего лишь предлагала ей решить проблему с лицом после перелома челюсти. Женщина не была против свободы ребенка, но сначала настаивала на лечении.

Однако мир бы мог так и не узнать об аварии Татьяны, после которой ей и потребовалась помощь врачей. Плаксина заявила Борисову, что мать без спроса рассказала российским СМИ о ее состоянии.

"Я вернулась в какое-то шоу", – призналась художница.

Именно этот момент она назвала отправной точкой последующих скандалов. После травмы началась открытая война со стороны родни, считает Татьяна.

Психолог в эфире "Пусть говорят" назвала причину проблем семьи Успенской. Певица родила позднего ребенка, окружила его заботой и выбирала, как жить. Пока Таня была маленькая, она слушалась, а потом превратилась в зрелого человека и перестала идти на поводу у матери. Однако "тумблер" в голове у звезды шансона так и не переключился – женщина до сих пор пытается контролировать 30-летнего ребенка.

По словам Плаксиной, даже в Лос-Анджелесе ее преследуют: читают переписки, взламывают аккаунты и следят за передвижением. Девушка боится, что ее снова похитят и отвезут к матери насильно. Многие уверены, что такой контроль со стороны Любови Успенской можно объяснить заботой о больном ребенке, который был замечен в употреблении наркотических веществ.

"Маме надо, чтобы я тихо сидела", – считает Татьяна Плаксина.

Девушка уверена, что звезда боится за свою репутацию. Именно поэтому Успенская положила дочь в лечебницу, где ее "пичкали" успокоительными. Девушка надеется, что однажды они смогут найти с родительницей общий язык.