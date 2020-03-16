"Ушла в протест": дочь Эдиты Пьехи жестоко обошлась с матерью

Илона Броневицкая стала новой гостьей программы "Судьба человека". Женщина рассказала о боли, которую причинила матери.

Певица призналась Борису Корчевникову, что в детстве доставала Эдиту Пьеху своим выходками. Выяснилось, что девочка вызывающе себя вела в школе, курила и дерзила звездной родительнице. Сейчас артистка считает, что была слишком жестока. Правда, у нее нашлось оправдание своим действиям.

Женщина отметила в разговоре с ведущим, что так бурно у нее проходил период пубертата на фоне расставания родителей. Напомним, Эдита Пьеха решила развестись с Александром Броневицким, потому что он изводил ее ревностью – иногда доходило даже до драк. Илона призналась, что тогда не понимала той боли, которую причиняла матери своими дерзкими словами. Однажды женщина даже побила дочь за хамство. "У меня разбежались родители, я понимала, что в моей жизни что-то не так, видимо, ушла в какой-то протест", – вспоминает певица.

Звезда эстрады призналась недавно Броневицкой, что в тот период она погорячилась, можно было бы избежать расставания. Как отметила артистка, отец очень переживал разрыв, и девочка приняла его сторону, причинив матери много боли.

"Я сейчас рылась в старых вещах, нашла старые открытки. Она там пишет "Илоночка, что же я такого сделала, ну почему, пойми меня". Я не понимала. Я не могла понять этого. Мой мир развалили, я была жестока, молода, глупа и делала все так, как считала нужным", – делится с эфире "Судьбы человека" Броневицкая.

Женщина уверена, что если бы Александр был жив сейчас, то они с Эдитой поддерживали связь. Возможно, семья могла бы восстановиться спустя много лет.