"Все показать не смогу": Кудрявцева рассекретила неузнаваемого Крутого

Несмотря на всеобщую панику, связанную с пандемией коронавируса, закрытие и перенос светских и спортивных мероприятий, сестра Игоря Крутого Алла отметила день рождения в кругу близких и друзей. Поздравить именинницу, у которой праздник был еще в феврале, но она решила отметить его лишь сейчас, пришли певец Димаш, "золотой голос России" Николай Басков, прославленная фигуристка Татьяна Навка, шоумен Валдис Пельш, ректор балетного училища Вагановой Николай Цискаридзе, певица Жасмин и многие другие.
Не осталась в стороне и телеведущая Лера Кудрявцева. Специально для Аллы она снялась в фильме Тимура Бекмамбетова, в котором также приняли участие Димаш и Игорь Крутой. И если первый вполне узнаваем в кадре, то второй – абсолютно нет. "Все показать не смогу, а наш фрагмент ловите", – написала Лера Кудрявцева.
Многочисленные поклонники пришли в восторг. Причем не только от Димаша и неузнаваемого Игоря Крутого, но и от Леры Кудрявцевой. Специально для съемки популярная ведущая также преобразилась.
Лера Кудрявцева предстала перед зрителями в голубом декольтированном платье и с пушистым кудрявым белым шиньоном на голове, который несколько прикрыл светлый платок. Собственно, героиня Кудрявцевой и оказалась той, для кого легендарную песню из фильма "Формула любви" исполнили герои Димаша и Игоря Крутого.
Подписчики инстаграм-аккаунта рассыпались в комплиментах, особенно отметив преображение именитого музыкального продюсера и композитора. Действительно, с темными волосами и усами Игоря Крутого практически невозможно узнать.
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