Собчак планирует оживить Началову в присутствии ее родителей

Юлия Началова появится на телеэкранах в новом шоу "Док-Ток", которое ведут Александр Гордон и Ксения Собчак. В эфире передачи покажут документальный фильм о жизни и смерти исполнительницы. За его кадрами из студии будут наблюдать родители Юлии – Виктор и Таисия Началовы.
Фильм планируют разделить на несколько частей, которые будут по очереди показывать в разных выпусках программы. Все происходящее на экране Гордон и Собчак будут обсуждать со своими гостями.
Известно, что Юлия Началова вновь оживет в исполнении актрисы Марины Орловой. Авторы картины намерены уделить особое внимание личной жизни певицы: россиянам расскажут о ее отношениях Дмитрием Ланским, Александром Фроловым и последним мужем – Евгением Алдониным. За кадром прозвучат песни самой артистки.
Напомним, что недавно родители Юлии выпустили книгу-дневник о ее жизни, которая вскоре после выхода в тираж вызвала бурное обсуждение. Многие наблюдатели уверены, что таким образом родственники хотят обрести популярность за счет покойной дочери.
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