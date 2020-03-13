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Беременна или поправилась? Кудрявцева показала округлившийся живот

Лера Кудрявцева. Фото: instagram.com/leratv
48-летняя Лера Кудрявцева показала новый снимок с отдыха. Поклонники разглядели на нем изменившуюся фигуру телеведущей.
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Лера Кудрявцева целую неделю провела в Эмиратах. На отдых известная телеведущая отправилась вместе с матерью. Кадрами из поездки она активно делилась в своем инстаграм-аккаунте. Однако последний снимок заставил фолловеров обсуждать фигуру Леры и теряться в догадках.

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Мало того, что Кудрявцева показала фотографию без макияжа, так еще подписчики увидели округлившийся живот. Это наводит на три мысли. Первая: телеведущая выбрала не самый удачный наряд. Вторая: Лера заметно поправилась, и это сложно скрывать. И третья: неужели знаменитость снова беременна? На замечания об изменившейся фигуре Кудрявцева ответила так: "Вам на радость".

В публикации телеведущая решила затронуть тему коронавируса. Знаменитость рассказала, что в Дубае насчет этого "истерики нет", однако в общественных местах есть специальные приборы с антисептиками. Поклонники поинтересовались, отправится ли Лера на карантин. Впрочем, эта мера касается лишь путешественников, которые посетили страны с высоким уровнем заражения, такие как Китай, Франция и Италия.

Автор: 13 марта 2020, 09:47

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