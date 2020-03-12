"Что она творит?!": мать пришла в ужас от действий Леры Кудрявцевой

Лера Кудрявцева вместе с мамой уехала в отпуск после скандальных разборок с генеральным директором телеканала "Муз-ТВ". Не обошлось без неприятного инцидента.

Все начиналось вполне безобидно. Леру Кудрявцеву привлекли яркие огни карусели. Недолго думая, популярная ведущая решительно отправилась на ней кататься. Она не учла того, что перед этим аттракционом плотно поела. "Вот там вдали воссевшая на 4 стула одной жопой с босыми ногами – это я", – сообщила Лера, опубликовав видео забавы.

Видео сняла мама ведущей, с которой та проводит отпуск в Дубае. "Как обычно начиналось все весело, медленно покачивая, пока *** этот стул не перевернулся на 360 и я со всей дури не долбанулась башкой (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – поделилась Кудрявцева своим несчастьем.

Как впоследствии догадалась телеблондинка, на этом аттракционе следовало не "вальяжно развалиться", как это сделала она, а, наоборот, сгруппироваться и пригнуть голову. "Если я буду тупить – знайте, у меня карусельная травма ***!!!!" – не сдержала эмоций Лера Кудрявцева.

Она опубликовала видео, на котором запечатлена катающейся на аттракционе. Плохо видно саму ведущую, но зато хорошо слышно, как за нее переживает мама. "Ой-ой, ужас, Лера моя качается там. Кошмар!" – высказалась родительница Кудрявцевой. Выдержав паузу, услышав, вероятно, визг, доносящийся с карусели, она попыталась поддержать дочь: "Давай, Леруня!.. Боже, какой ужас!".

Глядя, с какой силой и мощью аттракцион раскачивал посетителей, мать Леры Кудрявцевой не смогла сдержать ужаса: "Ой, с ума сошла! Ой, что она творит, что творит?!". Позже ведущая рассказала, что отпуск подходит к концу, скоро она вернется в Москву. Отметим, что гламурная блондинка отправилась в Дубай после того, как публично повздорила с генеральным директором канала "Муз-ТВ" Арманом Давлетяровым. Это случилось, когда она из СМИ узнала, что не является ведущей церемонии вручения наград "Муз-ТВ". Лера призналась, что не ожидала от своего друга такого вероломного поступка.