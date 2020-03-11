Рассеченное лицо Кудрявцевой вызвало оторопь

Лера Кудрявцева уехала на отдых после скандала с "Муз-ТВ". Накануне она выложила серию новых снимков из отпуска. На некоторых из них ее лицо выглядит пугающе.

Женщина отправилась в Дубай в компании мамы, а дочь и мужа оставила в Москве. Телеведущая делится яркими кадрами из роскошных отелей и с пляжа. Она опубликовала три фотографии, сделанные родительницей. На одной из них Лера Кудрявцева, что называется, "застряла в текстурах", а ее лицо будто "треснуло" пополам. Забавный эффект получился из-за расфокуса и резкого движения.

В подписи к снимкам женщина пошутила, что ее мама богиня фотоискусства. "Я бы сказала художник (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.", – уточнила она. Подписчики телеведущей пришли к выводу, что, возможно, именно так создавались шедевры Сальвадора Дали.

Фолловеры отметили, что их кумир прекрасна в любом виде. "Все равно красотка всякая! И кривая тоже", "Да вас как ни фоткай... Красоту ничем не испортишь!!!", "Лерочка, ты всегда великолепна", – написали поклонники.

Напомним, несколько недель назад разразился скандал между директором телеканала "Муз-ТВ" и Кудрявцевой. Женщина узнала из новостей, что на грядущей музыкальной премии ее место телеведущей займет Ольга Бузова. Лера не смогла простить обиды и ушла с канала, которому посвятила не один десяток лет.