Рассеченное лицо Кудрявцевой вызвало оторопь

Женщина отправилась в Дубай в компании мамы, а дочь и мужа оставила в Москве. Телеведущая делится яркими кадрами из роскошных отелей и с пляжа. Она опубликовала три фотографии, сделанные родительницей. На одной из них Лера Кудрявцева, что называется, "застряла в текстурах", а ее лицо будто "треснуло" пополам. Забавный эффект получился из-за расфокуса и резкого движения.
В подписи к снимкам женщина пошутила, что ее мама богиня фотоискусства. "Я бы сказала художник (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.", – уточнила она. Подписчики телеведущей пришли к выводу, что, возможно, именно так создавались шедевры Сальвадора Дали.
Фолловеры отметили, что их кумир прекрасна в любом виде. "Все равно красотка всякая! И кривая тоже", "Да вас как ни фоткай... Красоту ничем не испортишь!!!", "Лерочка, ты всегда великолепна", – написали поклонники.
Напомним, несколько недель назад разразился скандал между директором телеканала "Муз-ТВ" и Кудрявцевой. Женщина узнала из новостей, что на грядущей музыкальной премии ее место телеведущей займет Ольга Бузова. Лера не смогла простить обиды и ушла с канала, которому посвятила не один десяток лет.
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