Оказавшаяся мужчиной подруга Литвиновой взбесила народ

Еще прошлой осенью Наталья Максимова призналась в своем инстаграм-аккаунте, что на самом деле была мужчиной. Светская львица рассказала, какой непростой путь ей пришлось пройти, чтобы стать той, кем она сейчас является.

Накануне глянцевое издание поместило женщину на обложку и опубликовало ее историю. Как рассказывает модель в интервью, она родилась в чужом теле и никогда не понимала, почему окружающие не воспринимают ее так, как она себя. В итоге у девушки было два способа решить проблему: сменить пол или выйти в окно. Как мы видим, она выбрала первый. В разговоре с гламурным журналом светская львица поделилась воспоминаниями о детстве, а также рассказала, как смогла переехать в Париж, сменить пол и стать Наташей Максимовой.

Русскоязычные пользователи Сети негативно восприняли новость о том, что обложку элитного издания украсил трансгендер. В комментариях к новостям появилось множество осуждающих реплик. "Чем она известна, кроме того, что пол сменила? Это не достижение (Здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", "Это в голове не укладывается", "Ничего женского,взгляд тяжелый.Природу не обмаешь,и маски не спасут", "Ну зачем,так надела это толлерантность", "Наффиг их из страны таких,ну мне неприятно с ними быть в обществе", "Это шаг назад, это вырождение", – пишут разгневанные люди.

"Чтобы стать героем в 20веке: Полететь в космос на недоделанной ракете, прыгнуть грудью на пулемет прикрывая товарищей, изобрести вакцину от какой-нибудь ****. в 21м: отрезать себе член", – отметил один особо остроумный комментатор.

Однако многие все же поддержали трансгендера, оставив много теплых слов под фотографиями. "Наташа, вот это прям поступок! Не побояться в этой стране начать открыто говорить! Безмерное уважение!" – выразил мнение фолловер модели в "Инстаграм".

Наталья Максимова дружит со многими известными женщинами России. Например, среди ее подруг можно заметить Ренату Литвинову, Земфиру, Светлану Бондарчук и других.