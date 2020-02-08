74-летний Петросян высказался о смерти после операции

Снимок артист опубликовал в "Инстаграм". "Мой старый приятель, познавший в жизни многое. Его девиз: никуда не торопиться. А я ему сказал: "Ты передай своим: а мы и не торопимся!" – отметил Евгений Петросян.
Поклонники с юмором отреагировали на пост звезды. "Главное, что зубы у друга целые, а мясо нарастить можно", "Симпатичный у вас друг", "Приятель видимо прошел курс в школе похудения у Малышевой", "И кто же довел вашего приятеля до жизни такой?", – высказались подписчики Евгения Петросяна.
Напомним, что сейчас сатирик счастлив в браке с тридцатилетней супругой Татьяной Брухуновой. Девушка перенесла серьезную операцию. Это выяснилось, когда любопытный фолловер поинтересовался, надевает ли она хоть изредка туфли на каблуках. "После операции на венах нет. Каблуки запрещены строго минимум на три года", – призналась избранница Евгения Петросяна.
Отметим, жену юмориста время от времени подозревают в беременности. Правда, сама Брухунова эту информацию никогда не подтверждала.
Ранее Евгений Петросян рассказал о своей пенсии. Оказывается, он получает чуть более двадцати тысяч рублей. Как отмечал юморист, ему этих денег вполне хватает на жизнь. Правда, сказано это было с сарказмом.