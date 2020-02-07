Из огня да в полымя: Пелагея вновь выйдет замуж после развода с Иваном Телегиным

Многие осудили Пелагею за резкие высказывания в адрес экс-супруга. Но нашлись и те, кто поддержал певицу, которая в скором времени снова пойдет под венец.

Ясновидящая Галина Янко подтвердила начало информационной войны. Экстрасенс утверждает, что травля вредит самочувствию исполнительницы и выбивает ее из колеи.

"Сама по себе она счастливый человек. Все эти неприятности мелкие, и со временем она о них забудет", – заявила потомственная гадалка.

Кроме того, Янко отметила, что Телегин – не последний супруг артистки. Совсем скоро певица Пелагея снова выйдет замуж. Более того, есть высокая вероятность того, что звезда снова станет мамой.

"Она яркая и самодостаточная личность, это можно даже не обсуждать. А то, что она переживает эти вещи, так это нормальное состояние любого человека. У нее есть достаток, деньги вокруг нее и у нее будут всегда. Она человек добрый и очень отзывчивый. Люди к ней относятся невероятно тепло, и я не вижу много врагов вокруг нее. Звезды показывают, что есть завистники", – утверждает Янко.

В конце Галина посоветовала певице Пелегее держаться подальше от всех сплетен и кривотолков относительно ее бывшего супруга. Также исполнительнице стоит избегать конфликтов на работе.