Из огня да в полымя: Пелагея вновь выйдет замуж после развода с Иваном Телегиным

Ясновидящая Галина Янко подтвердила начало информационной войны. Экстрасенс утверждает, что травля вредит самочувствию исполнительницы и выбивает ее из колеи.
"Сама по себе она счастливый человек. Все эти неприятности мелкие, и со временем она о них забудет", – заявила потомственная гадалка.
Кроме того, Янко отметила, что Телегин – не последний супруг артистки. Совсем скоро певица Пелагея снова выйдет замуж. Более того, есть высокая вероятность того, что звезда снова станет мамой.
"Она яркая и самодостаточная личность, это можно даже не обсуждать. А то, что она переживает эти вещи, так это нормальное состояние любого человека. У нее есть достаток, деньги вокруг нее и у нее будут всегда. Она человек добрый и очень отзывчивый. Люди к ней относятся невероятно тепло, и я не вижу много врагов вокруг нее. Звезды показывают, что есть завистники", – утверждает Янко.
В конце Галина посоветовала певице Пелегее держаться подальше от всех сплетен и кривотолков относительно ее бывшего супруга. Также исполнительнице стоит избегать конфликтов на работе.
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