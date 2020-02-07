"Извращенные формы": Дмитрий Нагиев отреагировал на слова о мужской уродливости

Дмитрий Нагиев ответил на заявление модельера Жана-Поля Готье о "некрасивости" наших соотечественников. Он описал свое представление о привлекательности.

По словам телеведущего, мужская красота – это симбиоз ума, воспитанности, такта и чувства юмора. При этом Дмитрий Нагиев добавил, что если в этой цепочке что-то отсутствует, то "моментально мужчина принимает какие-то уродливые или извращенные формы".

В связи с этим артист пожелал себе и другим представителям сильного пола думать головой, ориентироваться на лучших и понимать, что есть куда стремиться и о чем мечтать, сообщает Nation News. Также Дмитрий Нагиев отметил, что с генетикой передается не только внешность, но и культура.

Шоумен привел в пример слова знаменитого сатирика Михаила Жванецкого о том, что образованные люди живут дольше и лучше. Артист отметил, что отсутствие культуры и истории в семье и воспитании сказывается во внешнем виде человека.

Напомним, что 6 февраля в эфире программы "Модный приговор" Готье пожаловался на отсутствие в России красивых моделей-мужчин при большом числе симпатичных манекенщиц. Он назвал наших соотечественников "мачистыми". Примечательно, что Дмитрий Нагиев является для многих эталоном мужской привлекательности.