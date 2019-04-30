Нагиева решили заменить на Собчак и Бузову после громкого заявления о шоу "Голос. Дети"
"Дмитрий Нагиев недвусмысленно намекает на то, что ему больше не хочется участвовать в качестве ведущего детского "Голоса" в подобной скандальной атмосфере, которая сложилась после победы дочери Алсу, теперь уже титулованной Микеллы Абрамовой", – заявил "Дни.ру" эксперт. Он предложил разделить шоу "Голос. Дети" на два отдельных.
По словам Вадима Манукяна, один проект будет для детей из народа, другой – для детей звезд и в целом состоятельных родителей. "Кто станет их ведущими? На мой взгляд, это очевидно. Ксения Собчак в нашей стране уже давно ассоциируется со всем, что связано с богатством и деньгами. И если уж она так повернута на этой теме, то пусть и ведет шоу "Голос. Дети" для отпрысков звезд и состоятельных родителей", – выдвинул инициативу эксперт.
А народный вариант шоу "Голос. Дети" он считает логичным доверить вести Ольге Бузовой. "Это отвлечет ее от пения, с которым у нее дела обстоят похуже. А то, что она из народа, ни у кого сомнений не вызывает. Будет такое своеобразное противостояние: Собчак против Бузовой", - отметил Вадим Манукян.
Эксперт считает, что получится "вполне себе качественная медийная картинка". Он выразил надежду, что генеральный директор Первого канала Константин Эрнст оценит его идею и проведет соответствующие реформы в шоу "Голос. Дети".
Напомним, шоу "Голос. Дети" завершилось грандиозным скандалом из-за того, что победила дочь певицы Алсу Микелла Абрамова. Многие посчитали такой результат несправедливым и не исключили вероятность того, что был вброс голосов за девочку. Первый канал с помощью специалистов международной компании проводит расследование по итогам голосования.
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