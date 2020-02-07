Оправдывающуюся Алену Водонаеву вываляли в грязи

Алена Водонаева нарвалась на жесткую критику. Депутат Виталий Милонов в крайне резких выражениях выразил свое недоверие экс-участнице "Дома-2".

Чиновник не изменил своего мнения о блогерше после недавнего интервью на "Ютуб" в программе "А поговорить?" Ирины Шихман. Алена Водонаева оправдалась за скандальные слова о "рожающем быдле". Она призналась, что ей стало трудно прятать свою личность от общественности.

Также Алена Водонаева пояснила позицию по материнскому капиталу, заявив, что просто переживает из-за россиян и их благосостояния. Конфликтовавший ранее с ней Милонов объяснениям экс-участницы "Дома-2" не поверил.

Политик заявил, что Алена Водонаева очень ограничена в своих интересах. "Я по-прежнему считаю, что она проститутка! В силу своего недалекого интеллекта она знакома только с развлекательным телевидением. У нее совсем другое социальное окружение. И вряд ли для нее существует кто-то, кроме нее самой", – цитирует звезду Daily Storm.

При этом Виталий Милонов привел в пример таких телеведущих, как Иван Ургант и Ольга Скабеева. Именно на них, по мнению депутата, нужно равняться как на профессионалов.

Напомним, ранее экс-участница шоу "Дом-2" слишком близко к сердцу восприняла высказывание президента России в адрес критиков программы материнского капитала. Владимир Путин в жесткой форме прокомментировал мнение Алены Водонаевой и ее единомышленников, назвав подобных личностей моральными уродами.