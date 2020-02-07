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Сафронов назвал избранника Степаненко

Елена Степаненко. Кадр youtube.com
Известный российский художник Никас Сафронов высказался о Елене Степаненко, которая год назад оформила развод с юмористом Евгением Петросяном. Деятель нашел для артистки достойного мужчину.
прочитано 81 раз

Говорят, семейная жизнь Евгения Петросяна и Елены Степаненко прервалась после более 30 лет из-за увлечения артистом молодой помощницы Татьяны Брухуновой. Сейчас 74-летний юморист счастливо женат на ней, более того, ходя слухи, будто у влюбленных скоро появится ребенок. Что касается Елены Степаненко, то утверждают, будто она одна.

Впрочем, артистке оказывает моральную поддержку единственная дочь Евгения Петросяна Викторина, которая якобы даже называет свою бывшую мачеху мамой. Отметим, что у юмористки своих детей нет. Однако художник Никас Сафронов убежден, что Елене Степаненко все же нужен мужчина. "Ей ни в коем случае нельзя забывать о своей личной жизни. Она девушка видная, популярная", – заявил художник.

Никас Сафронов даже назвал потенциального мужчину, с которым Елена Степаненко может обрести женское счастье. "Я бы посоветовал ей выйти замуж за взрослого человека, ее ровесника. Степаненко подойдет какой-нибудь генерал в отставке, который будет ее преданно любить до конца жизни, потому что у военных преданность – родине, семье – в крови. Он ее будет обожать и носить на руках. Елена вновь поймет, что такое женское счастье, и будет наслаждаться жизнью", – цитирует живописца "Собеседник".

Материал дополняется

Автор: 7 февраля 2020, 08:24
ФОТОРЕПОРТАЖ

Петросенко больше нет: история любви Петросяна и Степаненко

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