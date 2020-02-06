Ольга Серябкина решилась на крайние меры после ухода от Максима Фадеева

Рак у Анастасии Заворотнюк Гороскоп Форум Новости "Дом-2" Эксклюзив

Топ новостей

"Растерзали каннибалы в Перу": появились новые данные о пропавшей за рубежом Боне
Оставшаяся без большой груди Лера Кудрявцева сообщила об онкологии
"Дочь не справляется с болезнью": официальное заявление Любови Успенской
Люди молятся за покалечившуюся Кристину Орбакайте
"Стала мамой!": в семье Пугачевой произошло пополнение
партнеры
Четверг 6 февраля
Лента новостей
11:25
Как стать умнее: 5 простых упражнений для мозга
11:02
Гороскоп на неделю
10:48
Есть погибшие: поезд с пассажирами на полном ходу сошел с рельсов
09:58
Коллапс всего рынка: россиян предупредили о скачке цен на жилье
09:54
Есть пострадавшие: в Новосибирске легковушка влетела в толпу пешеходов
09:46
"Не вижу искры": Соловьев отказал жаждущей встречи Собчак
09:29
Не успевают сжигать тела: крематории в Ухане перегружены из-за коронавируса
08:52
Число жертв при жесткой посадке пассажирского самолета возросло
08:14
Умер легендарный голливудский актер
08:02
Продажи Suzuki в январе выросли в три раза
08:02
"Сил нет": Семенович страдает после серьезной операции
06:24
Григорий-весноуказатель: что нужно обязательно сделать 7 февраля
04:06
"Возьми себя в руки": известный телеведущий отчитал Маркл за слезы в эфире
02:38
Летучая в пиджаке на голое тело взбудоражила россиян
00:18
Дочь рассекретила возлюбленного Шишковой
23:45
Moody's: Предложенные Володиным меры повысят кредитоспособность бедных регионов
22:00
Американская киноакадемия случайно слила результаты "Оскара"
21:39
Губерниев встал горой за оплеванную Тарасову
21:34
Обманувшего украинцев Зеленского предупредили о потере власти
21:10
Двое жителей Сахалина взяли из приюта собаку и сварили из нее суп
21:08
Шантажировал и угрожал: Успенская раскрыла шокирующую правду о муже
20:49
В Мурманске фитнес-тренер умер во время тренировки
20:33
В Москве эвакуировали детскую спортивную школу из-за задымления
20:20
"Всему есть предел!": Рудковская сорвалась из-за страшного оскорбления
19:55
Развалился на части: крушение самолета сняли на видео
19:50
Кристину Асмус из "Интернов" преследует злой рок
19:40
"Венера!": оголившаяся Чехова показала аппетитные формы
19:21
"Я такой негодяй": Кудрявцева поменялась в лице после признания в изменах
19:11
Остановилось сердце: боровшийся с коронавирусом врач найден мертвым
19:05
"Ненавижу": Седокова пожаловалась на трудности в воспитании детей
19:04
Выбрал работу: Тарасов наплевал на родившую Костенко
18:51
Впавшего в затяжную депрессию сына Нагиева разыскивают за долги
18:33
Под Москвой мужчина набросился с ножом на своего сына
18:25
"Что вы наделали?": вывалившая большие губы Бледанс вызвала отторжение
17:55
"Лопнули штаны": Ургант предстал перед россиянами в трусах
17:53
В работе сервисов "Яндекса" произошел сбой
17:46
Рыжий из "Иванушек" решился на серьезный шаг после известия о внебрачном сыне
17:40
В Подмосковье мужчина убил кошку на глазах сына
17:35
Кейт Миддлтон посмеялась над лижущим рожок мужем
17:24
"Они глубоко ошибаются": Савичева ответила пророчащим забвение злопыхателям
17:21
По стопам Джоли: Фокс нарядила сына в вечернее платье
17:10
Хамская выходка Бузовой разозлила известную телеведущую
17:08
Остался месяц: назван срок ликвидации Донецкой и Луганской республик
17:05
Школьник отравился аммиаком в московском ресторане быстрого питания
16:40
Ученые назвали самого красивого мужчину в мире
16:36
"Я умираю, сегодня мой последний день": жуткое сообщение сраженной наповал Любови Успенской
16:26
Вырвавшаяся из-под опеки Савичева о Фадееве: Эта история не заканчивается
16:20
"Отравилась водкой": вляпавшаяся в скандал с наркотиками Бочкарева сделала заявление
16:05
В Петербурге загорелся детский сад
15:51
Плоды устойчивого развития: "Роснефть" вошла в число лидеров международных рейтингов по экологии и качеству управления
15:42
Собчак поймали на наглом воровстве
15:41
Актер-гей из "Интернов" ошеломил компанию голых парней в душе
15:35
В Москве арестовали мужчину за госизмену
15:30
Винер-Усманова рассказала о дочери Кабаевой
15:16
Ругань и побои: на "Дом-2" прибыла полиция
15:14
Назван способ защитить Россию от коронавируса
15:03
"У тебя есть месяц": растолстевшей звезде сериала "Фитнес" поставили жесткое условие
14:55
Тайный любовник Фриске показал их дом для плотских утех
14:52
Милла Йовович после родов вывалила грудь перед фанатами
14:50
Крымский мост могут продать? Появилось неожиданное предложение
14:47
Москвичей соблазняют копчеными деликатесами
14:30
"Вылетел позвоночник": певица Слава пострадала во время гастролей
14:27
Cadillac придет в Россию с дизельным двигателем
14:06
Больная раком звезда "Зачарованных" оставила предсмертное послание
14:05
"Шире рот": прикрывшая глаза от удовольствия Гагарина удивила народ
13:53
Неизвестное существо убило стадо овец и высосало их кровь под Челябинском
13:46
"Поставили на них крест": судьба запертых в зараженном коронавирусом городе ужаснула
13:44
Модные убийцы: доказана смертельная опасность заменителей сигарет
13:43
Орлова призналась в связи с мужем Бородиной
13:38
Магазины Подмосковья массово эвакуируют из-за сообщений о бомбах
13:30
"Может войти в пятерку": Ревва заявил об участии в "Евровидении"
13:09
Неизвестный устроил стрельбу на улице под Челябинском
13:07
Появилась информация об отстранении сборной России от ЧМ по футболу
13:05
"Это ужасно": Самбурская заявила о романе с двумя мужчинами
12:45
"Стоит как чугунный мост": Собчак заказала себе гроб за полмиллиона рублей
12:42
"Стала нелюбима, нежеланна, невостребованна": Олеся Судзиловская откровенно о крахе семьи
12:26
Геморрой: сделано заявление о неожиданных проблемах у Эрдогана
12:22
Мишустин разрешил пасти скот с помощью беспилотников
12:12
Готовьте деньги: в платежках ЖКХ появится новая строка
11:59
Ползущую по стене рыбу засняли на видео
11:53
"Ты конченая!": Гузеева накинулась на бывшую супругу жениха
11:47
"До свидания": взбешенная Валерия ушла от Иосифа Пригожина
11:33
На Украине создадут министерство по делам "оккупированных территорий"
11:20
"Любочка хотела, чтобы я ее покрутил": Толкалину застали за поцелуем с Ургантом
11:20
"Внеплановая операция": украинцы сообщили о проблемах со здоровьем Путина
11:08
"Вот сволочи": Алисе Фрейндлих подсунули бракованную награду
11:07
В России ожидают скачок цен на смартфоны
10:34
"Врачи вытаскивали ее": пожилая жена Солнцева побывала на том свете во время операции
10:33
Названы дешевые заменители "суперполезных" продуктов
10:27
Поступила информация об уходе певицы Дианы Арбениной
10:09
В Конституции России может появиться девиз страны
10:04
"Получишь в рожу": в эфире шоу Соловьева произошел скандал
09:56
Из российских магазинов может исчезнуть чеснок
09:43
Ирина Отиева об исчезновении Ольги Бузовой после совместного выступления
09:31
Униженный Зеленский устроил разнос подчиненным
09:30
Знаменитый актер из "Улиц разбитых фонарей" умер в 53 года
09:12
Народ стал кричать: неожиданный поступок Путина попал на видео
09:08
Названы самые любимые книги россиян
08:56
58-летняя Екатерина Андреева сообщила о прибавлении и показала малыша
08:47
Минобороны России показало смертоносный "Солнцепек" в действии
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Тайный любовник Фриске показал их дом для плотских утех
"У тебя есть месяц": растолстевшей звезде сериала "Фитнес" поставили жесткое условие
Назван способ защитить Россию от коронавируса
Ругань и побои: на "Дом-2" прибыла полиция
Актер-гей из "Интернов" ошеломил компанию голых парней в душе
"Возьми себя в руки": известный телеведущий отчитал Маркл за слезы в эфире
Шоу-бизнес

Ольга Серябкина решилась на крайние меры после ухода от Максима Фадеева

Ольга Серябкина. Фото: instagram.com/seryabkina
Ольга Серябкина, оставшаяся без продюсерской опеки Максима Фадеева, объявила о переменах в профессиональной жизни. Звезда официально поменяла имя.
прочитано 818 раз

Экс-солистка группы Serebro, которая несколько лет выступала под псевдонимом Molly, выпустила первый трек под своей настоящей фамилией. Об этом Ольга Серябкина сообщила в "Инстаграм".

ПО ТЕМЕ

"Очень завораживает": Серябкина в БДСМ-образе вызвала бурю эмоций

"Прошла твоя эпоха": прелести Серябкиной перестали возбуждать россиян

Сбежавшую от Фадеева Серябкину застукали с молодым красавцем

 Максим Александрович Фадеев

Максим Александрович Фадеев композитор, продюсер

Певица объяснила, почему пошла на крайние меры. Она заявила, что пришло время отказаться от псевдонима и начать жизнь с чистого листа. "Вы всегда видели меня настоящую. С моего самого первого дня на сцене. Даже за псевдонимами… Они никогда не влияли на мое внутреннее состояние, но не полностью его отражали", – высказалась артистка. Она добавила, что именно поэтому сейчас хочет стереть все грани и быть собой на все сто процентов.

"Где бы я ни находилась — дома, на сцене, на студии, я – это я. OLGA SERYABKINA", – заявила исполнительница. После важного объявления знаменитость представила свой новый сингл "Что же ты наделал". Примечательно, что это первый трек Ольги Серябкиной, выпущенный под ее реальным именем. 

"Делайте то, что вы любите, наслаждайтесь моментом, будьте собой и просто кайфуйте – вот мой месседж", – посоветовала поклонникам певица. Кроме того, она призналась, что ей не страшно было принимать решение об уходе из лейбла. Немного пугает Ольгу Серябкину то, что будет дальше. 

Автор: 6 февраля 2020, 10:19
ФОТОРЕПОРТАЖ

Извивающаяся Серябкина в белье довела народ до истерики

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Обманувшего украинцев Зеленского предупредили о потере власти
Остался месяц: назван срок ликвидации Донецкой и Луганской республик
Геморрой: сделано заявление о неожиданных проблемах у Эрдогана
Политологи о Вячеславе Володине: Он умеет и любит говорить с людьми

Шоу-бизнес

Собчак ни при чем: Мороз решилась на развод раньше Богомолова
"Не баба, а огонь!": мокрая Акиньшина возбудила россиян
Отметил с режиссером: Добронравов приложился к рюмке на съемках "Сватов"
Вскрылись секреты сбежавшей из страны Меган Маркл

Проишествия

В Новосибирске мужчина зарезал беременную экс-любовницу
Жуткие подробности убийства ростовского депутата и его жены
Умер Всеволод Чаплин
В Москве безработный снял скальп с матери-пенсионерки

Lifestyle

Soprano Турецкого: 10 лет успеха
"Нам врали": Басилашвили разразился гневной речью
Костолевский впервые рассказал о взрослом внебрачном сыне
"Иисус Христос" снова на столичной сцене: только четыре спектакля
Шоу-бизнес

"Слишком много выкрутасов": эксперт плюнул в изменившуюся Ветлицкую

Специалист прокомментировал провальное выступление артистки
Шоу-бизнес

"Я ей всем обязан": убитый горем Немов рассказал о любимой женщине

Спортсмен поведал о своей трагедии
Экономика

Готовьте деньги: в платежках ЖКХ появится новая строка

Выбраны пилотные регионы
Шоу-бизнес

"Отравилась водкой": вляпавшаяся в скандал с наркотиками Бочкарева сделала заявление

Артистка шокировала неожиданными фактами

Гороскоп

Гороскоп на неделю
Гороскоп на неделю
Совет на выходные
Гороскоп на февраль

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Губерниев встал горой за оплеванную Тарасову
Появилась информация об отстранении сборной России от ЧМ по футболу
На Медведеву набросились из-за алкоголизма
"Не хочу ни с кем общаться!": зазнавшаяся Загитова плюнула поклонникам в лицо

Регионы

Крымский мост могут продать? Появилось неожиданное предложение
Юрий Чайка пообещал заметные перемены на Северном Кавказе
На Сахалине рыбаков на льдине унесло в море (видео)
Сибирь утонула в сугробах (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru