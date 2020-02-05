Тайный любовник Жанны Фриске показал их дом для плотских утех

Мужчина рассказал о романе с исполнительницей только после ее смерти. Конечно, многие не поверили его словам. Но близкие друзья Фриске подтвердили этот факт.
"Я находился в центре вулкана. Жанна звонила рассказывала, как у них. Там все было правильно, я очень жалею, что у них не сложилось. По моему мнению, это была бы настоящая любовь", – поведал товарищ артистки хореограф Петр Коргинов.
Как оказалось, Фриске и Никитин познакомились в процессе работы над клипом на песню "Где-то лето". На тот момент Жанна не хотела афишировать их отношения, поэтому попросила любовника не распространяться о романе с ней. И Петр эту тайну хранил до конца. До конца жизни бывшей избранницы.
Но после смерти Фриске мужчина начал активно ходить по всевозможным ток-шоу и публично рассказывать об их отношениях. Недавно Петр даже показал журналистам тайное гнездышко, где неоднократно случалась их порочная связь. Оно представляло собой двухэтажный бревенчатый дом за высоким деревянным забором.
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