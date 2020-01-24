Что стоит за подозрительным поведением Фриске

В Сети распространились кадры, сделанные из квартиры покойной Жанны Фриске. Несколько видео и фото сняла ее младшая сестра Наталья, которая, к слову, преобразилась: похудела, стала правильно питаться, занялась спортом. Блогер Лена Миро прокомментировала изменения в ее жизни.

Своими размышлениями Лена Миро поделилась в "Живом журнале". Мысли у блогера тревожные. "В поведении Натальи Фриске – сестры покойной Жанны – я ясно вижу нечто крайне нездоровое. Что-то маниакальное, на грани, возможно, психопатии. Зажатая, пресная, ничем не примечательная Наталья всю жизнь живет в тени старшей сестры – красивой, успешной, очень яркой и харизматичной звезды", – высказала мнение Миро.

Лена убеждена, что Наталья завидовала Жанне, но не исключает и того, что искренне ее любила, правда, не "совсем чистой любовью". "Там и зависть была, и внутреннее сравнение себя с сестрой, и глубоко затаенное желание поменяться с нею местами", – проанализировала блогер.

После того, как Жанна Фриске умерла, Наталья "расцвела": сейчас она то и дело демонстрирует великолепную фигуру, модную прическу и собственное кафе, которое открыла на Шри-Ланке. Кроме того, по словам Миро, Наташа себе "обрубила нос", чтобы быть похожей на сестру. "Так выглядит гниловатая, но правда", – заключила Лена, которая убеждена, что Наталья наконец исполнила мечту – стала Жанной.

Блогер не оставила без внимания и серию фото и видео, которые Фриске сделала в квартире покойной сестры. "Я поняла: Наталья так жаждет внимания к себе, что готова выжимать его из всего, что только можно, включая засохшие цветы лаванды в квартире покойной сестры. Не удивлюсь, если в следующем видео мы увидим коллекцию белья Жанны Фриске", – заявила Лена Миро.